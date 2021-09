Dodik: Opozicija u Srpskoj pokušava da se dodvori strancima

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da opozicija u Srpskoj pokušava da se dodvori strancima, jer kako ističe, bez njihove podrške ne mogu da uđu u neku političku borbu.

Dodik kaže da je jedino logično da se opozicija zalaže za Bosnu i Hercegovinu, a da je on protiv te Bosne i Hercegovine.

"Јa sam protiv te Bosne i Hercegovine, na način kako je prave, na način na koji su razgradili Dejtonski sporazum. Opozicija je za to, ja nisam. Priznajem da nisam. Priznajem da mislim da je mirna disolucija najbolje što se može desiti ovdje", rekao je Dodik.

Istakao je da se on ne sreće sa obavještajnim funkcionerima drugih zemalja, dok je kod opozicije drugačija situacija.

"Do mene dolaze informacije da su funkcioneri opoziocionih partija, ne samo podložni obavještajnom radu drugih agencija sa zapada, već čak da su u određenim segmentima i njihovi operativci. To do mene dolazi", kaže Dodik.

Istakao je da on ne zna da li je to tačno, ali da takve informacije do njega dolaze.

"Ali kada vidim da predsjednik PDP-a Branislav Borenović stoji sa nekim ko finansira sve obavještajne zajednice u Americi i da to pokušavaju da sakriju", kaže Dodik.

On navodi da većina građana želi samostalnost Republike Srpske.

"Odluka 9. januara koju smo donijeli, ja sam učestvovao u tome, bila je odluka o nezavisnosti Republike Srpske i tu nezavisnost nikada nisam napustio. Smatram da je treba obezbijediti. To je jedini način da mi ovdje živimo u miru i da upravljamo svojim sudbinama. Sve drugo je loše za Republiku Srpsku", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

Najlošije je, dodaje, ako narod povjeruje lažima Mirka Šarovića, Branislava Borenovića, Draška Stanivukovića i ostalih, a oni sve to rade kako bi se dodvorili političkom Sarajevu ili nekoj zapadnoj obavještajnoj zajednici.

"Smatram da 9. januara Republika Srpska treba da bude nezavisna država. Ako je to mogao neko da prizna BiH, zašto ne može da se prizna Republici Srpskoj", poručio je Dodik.

Dodik o sastanku Vučića i Šmita

Neću da opravdavam sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kristijana Šmita, ali volio bih da se nije desio, jer će proizvesti spekulacije, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Јoš uvijek ne znam u kom svojstvu je Vučić primio Šmita. Јa hoću samo nedvosmisleno da kažem, da Šmit može da bude gdje god hoće primljen i u kom god svojstvu hoće, ali kada se vrati u BiH, taj isti Šmit nije visoki predstavnik i to tako ostaje. Sasvim je uredu da se razgovara, ali mi u BiH ne možemo da razgovaramo, jer time manifestujemo novu priču", rekao je Dodik.

Uvjeren je da je taj sastanak bio iz najbolje namjere.

"Vučić je veoma principijelan i sigurno će im reći da smo mi za Dejtonski sporazum, da smo za teritorijalni integritet BiH. Mi smo za to da se narodi dogovaraju, a ne da se vrše međunarodne intervencije. Bio ja tamo ili ne, uvjeren san da je to tako", istakao je Dodik.

Smatra da je Šmit taj koji bi mogao taj sastanak da zloupotrebi i da ga koristi u neku vrstu priče.

Dodik ističe da je čuo da opozicija u Republici Srpskoj govori o tome kako neko treba da se sretne i poručuje im da on ne upravlja opozicijom, ali da i ona neće upravljati vlastima.

"Ovdje su vlasti u funkciji Republike Srpske, a opozicija je svojim politikama probosanska priča", rekao je Dodik.

Dodik je poručio "Gospodine Šmit, niste visoki predstavnik".

