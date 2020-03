Dodik: Opredjeljenje da se stavi moratorij od tri mjeseca na vraćanje kredita

BANJALUKA - Naše opredjeljnje je da se stavi moratorij od tri mjeseca na vraćanje kredita onim pravnim i fizičkim licima, koja zbog ove situacije ne budu u mogućnosti da vraćaju kredite, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Govoreći o epidemiji virusa korona, kazao je da je najveća opasnost od neodgovornih pojedinaca, jer se većina ljudi ponaša fer.

"Ima onih koji dolaze iz ugroženih područja. Moramo kod ljudi koji dolaze iz ugroženih područja, razviti svijest da se prijavljuju", kazao je Dodik, nakon sastanka sa Željkom Cvijanović, predsjednikom RS, predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i predsjednikom Vlade Srpske Radovanom Viškovićem.

On je dodao da su izvršili uvid u mjere koje su do sada donesene, te konstatovao da se one sprovode korektno.

"Ograničeni smo kada je u pitanju nabavka nove opreme, jer je većina zemalja stavila restriktivne mjere. Mi idalje pokušavamo, ali ne možemo ništa više da kažemo", kazao je Dodik danas u Banjaluci.

Precizirao je da pokušavaju da riješe problem tranzita roba.

"Evropa je zatvorila granice, pokušavamo da nađemo modalitet za promet roba", kazao je Dodik.

Cvijanovićeva je izjavila je da će globalno privreda pretrpiti velike štete usljed virusa korona i najavila da će Srpska preduzeti set mjera, među kojima je formiranje fonda za pomoć privredi u Srpskoj.

"To će podrazumijevati mobilizaciju određenih sredstava koja su prikupljena iz domaćih izvora i međunarodnih finansijskih organizacija", rekla je Cvijanovićeva nakon sastanka.

Cvijanovićeva je poručila građanima i privrednim subjektima da će institucije biti uz njih, te da svi znaju da već mnogi trpe štetu.

"Biće moratorijum na plaćanje kredita, kako za građane, tako i privredne subjekte", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su u novonastaloj situaciji nadležne institucije pravovremeno reagovale, posebno zdravstvene institucije.