Dodik: Ostrašćenost Kormakove i pokušaji miješanja u unutrašnje stvari BiH

DERVENTA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom reagovanja Ambasade SAD u BiH na njegove navode o sporazumu Savjeta ministara i USAID-a, da je to politika stare administracije Baraka Obame i da nema nikakve veze sa vlašću Donalda Trampa.

"Ovo nema nikakve veze sa Amerikom", rekao je Dodik novinarima u Derveti, navodeći da se ambasador SAD u BiH Morin Kormak uvijek oglašava da bi opravdali svoje miješanje u unutrašnje stvari.

Dodik je rekao da su pare USAID-a "ovdje uvijek išle kroz Soroševe programe, tako i sada".

"Najčešće se finansiraju razni, takozvani, mediji koji pokušavaju da prikažu što goru situciju ovdje i neki pojedinci koji se finansiraju da bi ovdje pravili i davali razne inforamacije. Ne znam ni šta su napisali, ali mogu samo da kažem sretan put ovoj ambasadorki jednog dana, a ja ću ostati ovdje što jesam i više od toga", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Amerikanci "sve znaju, daleko više nego bilo ko".

"Moja imovina stoji na raspolaganju, ona je vidljiva. Uvijek ista tema pred izbore pokrene se ova priča. Uvijek samo Milorad Dodik, a šta je sa /Mirkom/ Šarovićem, /Mladenom/ Ivanićem ili bilo kojim drugim političarem", naveo je predsjednik Republike Srpske.

On je upitao "kako samo Dodik i njegova imovina".

"Ništa u posljednje četiri godine nisam od svoje imovine uvećao, ali to je njihov problem. Bio sam bogatiji čovjek nego što sam sada, a što se tiče američke ambasadorke, to govori samo koliko je ona ostrašćena i koliko je to pokušaj da se miješa u unutrašnje stvari", istakao je Dodik.

On je rekao da Kormakova nema mandat sadašnje vlasti, nego mandat prethodne amdinistracije koja to radi.

"Ja savršeno dobro znam šta je Amerika, poštujem, ali ne poštujem njihove ljude koji često ovdje prave više zla, nego koristi, a ona je jedna od tih", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Kormakova je "jedan promašeni lik koja je ovdje sjedila samo da bi se povećala osnovica na platu kad se vrati u Ameriku".

"Šta je dobro uradila, je li ima ijedan projekat koji je ovdje uradila dobro, je li BiH funkcioniše bolje - ne, šta se desilo, je li ima nešto iza čega ona može da se evidentira, nema ništa, samo petljanje, samo podvaljivanje, stvaranje negativnog, eto šta je ona radila ovdje", naglasio je Dodik.

On je dodao da je to dio prakse od ranije "gdje je USAID zajedno sa Soroševom agencijom ovdje na terenu pokušava da modelira politiku".

Predsjednik Republike Srpske rekao je da ima informaciju da će Kormakova otići iz BiH odmah poslije izbora. "Stalo joj je ovdje da ostane da bi napravila što je moguće više nereda", naveo je Dodik.

Dodik je juče rekao da sporazum Savjeta ministara i USAID-a, u vezi sa navodnom borbom protiv kriminala i korupcije, ima skrivene i koruptivne namjere.

Iz Ambasade SAD u BiH danas je tim povodom saopšteno da se "pomoć naroda SAD koristi da bi se dokazivale nevjerovatne teorije zavjere koje su u službi izbornih kampanja u BiH".