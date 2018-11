Dodik: Otići ću u Gacko pa neka isključe i Govedaricu

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik RS, rekao je ako ima veze isključenje Obrena Petrovića iz SDS-a sa njegovom posjetom Doboju, da će on sutra otići u Gacko da isključe Govedaricu.

"Sto bi to imalo veze sa mnom, to je njihova untrašnja stvar. Ja sam kao predsjednik išao tamo da vidim kako stoje stvari sa sportskom dvoranom, bolnicom... Dan prije toga je deblokirana procedura vezana za dionicu autoputa, sto je veoma važno, 70 miliona evra je koštalo, dakle išao sam tamo da to promovišem. Ako se to nekome nije svidjelo neka to objasni svojoj strukturi, ja s tim nemam ništa", rekao je Dodik.

Istakao je da ima u zadnje vrijeme dobru saradnju sa Obrenom Petrovićem sa kojim je juče dogovorio da se njegova dva poslanika priključe skupštinskoj većini koju predvodi SNSD i da će Obren Petrović u predstavničkom domu raditi zajedno sa njima i biti dio poslaničke ekipe zajedno sa SNSD-om