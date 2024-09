Dodik: Ovo je glupost i blamaža cijelog pravosuđa

SARAJEVO – Sve je ovo glupost, gubljenje vremena, farsa, blamaža cijelog pravosuđa, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske nakon ročišta koje je održano u Sudu BiH, a koje se vodi protiv njega i Miloša Lukića v.d direktora Službenog glasnika Republike Srpske zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

"Sud nastavlja sa farsom i par ekselans političkim procesom. To je farsa koja se pokušava pretvoriti u nešto što bi moglo da izgleda ozbiljno. Sud nije ništa dokazivao i nije mogao da dokaže, nego je blefirao", rekao je Dodik, nakon ročišta.

On je rekao da Sud nije uspio da dostavi obavezne dokaze za koji je imao rok da uradi do 1. oktobra.

"Sve je ovo glupost, gubljenje vremena, farsa, blamaža čitavog pravosuđa", rekao je Dodik dodajući da ništa nije dokazano u vezi Dejtonskog sporazuma, Aneksa 10 niti tzv. bonskih ovlaštenja.

Na današnjem ročištu svjedočio je Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske i član Upravnog odbora Službenog glasnika Republike Srpske. Panić je svjedočio kao na prijedlog odbrane Miloša Lukića, v.d direktora Službenog glasnika Republike Srpske i rekao da Kristijan Šmit, nije visoki predstavnik.

Sam Panić rekao je da je dobio više dopisa da se zaustavi objavljivanje dva zakona usvojena na 7. i 8. posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske kao i putem pošte dva dopisa da se objave određena akta OHR-a.

"To mogu biti isključivo akta koja usvoji Vlada ili Narodna skupština", rekao je Panić.

On je rekao da je uj potpunosti ispoštovana zakonska procedura pdosjećajući da se nakon usvajanja zakona u Narodnoj skupštini oni šalju predsjedniku Republike Srpske koji ih potpisuje, a potom se šalju u Službeni glasnik na objavljivanje.

On je dodao da direktor "Službenog glasnika" ne može uticati na objavljivanje ili neobjavljivanje određenih akata i da bi, ukoliko bi to učinio, to podleglo krivičnom gonjenju.

Na pitanje da li direktoru "Službenog glasnika" neko može da naredi da se nešto ne objavi, Panić je rekao "ne postoji nijedan propis koji daje te ingerencije, pa ni Kancelarija OHR-a ili visoki predstavnik".

Svjedok je naveo da Vlada Srpske dostavlja polugodišnje izvještaje Savjetu bezbjednosti UN, da u njima usput pominje Kancelariju OHR-a i ima jedinstven stav prema ovoj kancelariji, visokom predstavniku i Kristijanu Šmitu.

On je napomenuo da je cilj ovih dopisa da se Savjet bezbjednosti upozna sa aktuelnim problemima u BiH i Srpskij.

"Postoji opasno podrivanje Dejtonskog sporazuma i Ankesa četiri od visokog predstavnika i činjenica je da on izlazi iz okvira Aneksa 10 i svojih okvlaštenja", rekao je Panić.

On je istakao da takve aktivnosti dovode do najzbiljnijih problema u BiH.

Uzunovićeva je odbila danas prijedlog za saslušanje Kristijana Šmita, uz obrazloženje da on uživa "pravo diplomatskog imuniteta" i da okolnosti na koje bi bio saslušan u svojstvu svjedoka "nisu predmet optuženja".

Naredno ročište zakazano je za 9. oktobar kada će biti izvođeni materijalni dokazi.

Uzunovićeva je rekla da je nova ročišta planirala 23. i 30. oktobra, na šta je reagovao branilac predsjednika Srpske advokat Goran Bubić navodeći da se Dodik ne može odazvati ročištu 23. oktobra, jer će u tom periodu biti na sastanku BRIKS-a.

Lukić je nakon suđena rekao da Tužilaštvo BiH nije doraslo zadatku koji su mu postavili nalogodavci koji su im i dali zadatak da povedu ovaj proces.

Njegov branjenik Miljkan Pucar, rekao je da je Panić bio jasan i da je rekao da niko nema pravo osim parlamenta da donosi zakone niti ko ima pravo da naredi Službenom glasniku da stopira zakone koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

"Svi su postupali u skladu sa Ustavom i zakonom. Da su postupali u skladu sa onim što je tražio OHR prekršili bi zakon i napali ustavni poredak. Smatram da je Tužilaštvo nakon stavova svjedoka trebalo da odustane od ovoga jer je sve drugo gubljenje vremena", rekao je Pucar.

