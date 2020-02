Dodik: Ovo pravna država? Ovo je pravno da ne kažem šta

BANJALUKA - Nakon današnje odluke da će predstavnici Srba u zajedničkim institucijama prestati da učestvuju u odlučivanju i bojkotovati rad, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je predstavnici RS ostaju da rade u organima, ali se neće odlučivati.

"Okupićemo sve Srbe koji tamo rade. Dogovoreno je da to bude na nivou Parlamenta, Savjeta ministara. Neće se donositi nijedna odluka dok se ne riješi pitanje stranih sudija. Nastavljaju praksu koju je vršio Visoki predstavnik, najčešće se donose loše odluke za RS", rekao je Dodik za N1.

On kaže da nigdje nema da je Ustavni sud ustavotvorac, te da mogu samo odlučiti da li je nešto u skladu sa Ustavnom ili ne.

"Veoma jasno u Ustavu se kaže da BiH pripada nadležnost koja je navedena ustavom. To nije imovina. Ne bi entitet provodili privatizaciju i upravljala javnim sektorom da je to bila odluka samog Dejtonskog sporazuma. Ovo je skrnavljenje, to je način na koji Ustavni sud želi ukinuti RS", dodaje Dodik.

On je poručio da će RS ići svojim putem.

"RS će ići svojim putem, formirati svoje državne nezavisne organe i funkcionisati na teritoriji RS. Ima sve elemente države, svoje institucije, svoj narod. Dejton je već prekršen, mnogim odlukama Visokog predstavnika. Imate niz odluka Ustavnog suda koji su na zahtjev čak Alije Izetbegovića, tada se odredio Ustavni sud i rekao da je imovina određena Ustavnim sudom. Sada se odjednom ignoriše, a do sada se ignorisalo i nikom ništa", rekao je Dodik za N1.

Rekao je da će srpski predstavnici biti u institucijama do momenta dok ne shvate da ne postoji mogućnost da se dogovore.

"Ovo pravna država? Ovo je pravno da ne kažem šta. Dejtonski sporazum je urušen mnogo puta ranije, sve odluke su bile na štetu RS. Obaveza je Amerikanaca da se ne miješaju, a to rade. Što se nas tiče, mi ćemo otići na NSRS nikad uvjereniji da radimo ozbiljan posao za naš narod i donijeti odluku kakvu smo najavili i to će se proširiti", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je kazao da je "dosta toga da se o pravima brine Američka ambasada".

Dodik je izjavio da postoji mogućnost da Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici poništi ranije date saglasnosti za prenošenje nadležnosti na nivo BiH u vezi sa vojskom, indirektnim oporezivanjem i Visokim sudskim i tužilačkim savjetom.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH nastavlja da se bavi antisrpskom praksom OHR-a.

Dodik je rekao da Republika Srpska neće dozvoliti da je degradira nikome, ni OHR-u, niti Ambasadi SAD u BiH.

On je ponovio da je BiH "nametnuta država za srpski narod", u kojoj se Srbi ne osjećaju ni slobodno, ni komotno.

"Republika Srpska nikome nije ništa otela", istakao je Dodik.

Našu slobodu, poručio je on, niko nam neće uskratiti ni BiH, ni OHR, ni američka Ambasada.

Dodik je odbacio insinuacije da se Ruska Federacija miješa u unutrašnje stvari BiH i da protežira Republiku Srpsku u odnosu na druge dijelove BiH.

On je potvrdio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njega i predsjednika Republike Srpske Željku Cvijanović pozvao na razgovor u Beograd, i rekao da je to još jedna dobra prilika da Vučića upozna o najnovijim pokušajima diskreditacije ustavno-pranog položaja Republike Srpske.

Dodik nije imao primjedbi na rad sudija Ustavnog suda BiH iz Republike Srpske, ali je podsjetio da će o njihovom statusu odlučivati Narodna skupština Republike Srpske.