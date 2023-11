Dodik: Ovo su posljednji trzaji Komšića, kojeg su svi pustili niz vodu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su svaki rejting BiH uništili ljudi poput hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji i dalje pokušava da na svakom mjestu, koristeći priliku u posljednjem mandatu, ocrni Srpsku.

"To su posljednji trzaji Komšića, kojeg su svi pustili niz vodu, da se dodvori muslimanima, da naknadno dobije neku poziciju", napisao je Dodik na društvenoj mreži "X".

Predsjednik Srpske je istakao da BiH ne može napredovati nikada dok takvi tipovi, koji na račun prevare oduzimaju mjesto legitimnim predstavnicima, ruše osnovne ustavne principe na kojima BiH postoji i održava se u ovakvom obliku.

"To ne doprinosi povjerenju i ova permanentna kriza to jasno pokazuje", ukazao je Dodik, prenosi Srna.

On je naglasio da je Republika Srpska ponosna da se na svakom mjestu čuje njen glas i da ima nekoga poput srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja na svakom mjestu razgovara i popravlja ono što su politički paraziti poput Komšića napravili.

"Vidimo da je politička retorika postala nešto što se ocjenjuje ili osporava na nekim važnim sastancima. Danas su važniji sukobi koje gledamo u Ukrajini, pogotovo oni koje gledamo u Gazi. Neki misle da je retorika ta koja treba da se zaustavi", rekao je Dodik.

U svakom slučaju, istakao je Dodik, Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom sporazumu i ne prihvata BiH mimo tog sporazuma.

"Ako je to pogubna retorika za njih, to je neko drugo pitanje. To je stvar političke borbe", rekao je Dodik.

Komšić je, nakon razgovora u Parizu sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, rekao da je Makron ukazao da za Francusku "nije prihvatljiva retorika iz Republike Srpske".

