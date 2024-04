Dodik: Parlament Srpske će usvojiti izvještaj Međunarodne komisije o Srebrenici

BANJALUKA – Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će Narodna skupština na narednoj sjednici usvojiti izvještaj Nezavisne međunarodne komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995 godine, koju je formirala Vlada Srpske.

Dodik je rekao da je to odgovor na ujudurmu i nezakonito postupanje u vezi prijedloga rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Generalna skupština UN-a trebalo da raspravlja.

On je istakao da ne postoji nijedan razlog da ova rezolucija bude usvojena u UN, jer je, kako kaže, riječ o igri Britanaca i Bošnjaka i pokušaju satanizacije Republike Srpske i srpskog naroda.

"U izvještaju Komisije jasno stoji tvrdnja da nije bilo genocida u Srebrenici i da je utvrđeno da je tamo sa stanovišta Bošnjaka u čitavom periodu rata stradala 3.741 osoba, a da je više od 2.500 Srba. Imajući u vidu da za genocid mora da postoji namjera jednog naroda da biloški i fizički eliminiše drugi narod, a to nije dokazano ni u jednoj presudi i nije moguće dokazati suđenjem pojedincima, ozbiljna je podvala kada oni govore da imaju presude za pojedince koje se pretvaraju u opštu krivicu za Srbe", naveo je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka stranaka vladajuće koalicije na nivou Republike Srpske, prenosi RTRS.

Dodik je, prenosi Srna, nazvao glupim pristup ministra u Savjetu ministara Elmedina Konakovića koji tvrdi da sve ovo treba da podrži predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kako bi se navodno skinuala kolektivna odgovrnost, istakavši da ne postoji kolektivna odgovornost niti razlog da se dokument usvoji u UN. "To je igra Britanaca. Oni ne mogu da predstavljaju međunarodnu zajednicu. Ta njihova pozivanja na pomirenje su promašena jer pokušavaju da satanizuju čitav jedan narod. Naša javnost će o tome reći jasan stav. Za nas su obavezujuće odluke Narodne skupštine", rekao je Dodik. On je istakao da je na sceni sprega bošnjačko-muslimanske elite i dijela međunarodnog faktora, s ciljem da Srbima stvore probleme. "Ući u materiju koja se zove Izborni zakon mogu samo diletantni. Oni koji mrze najviše i gube. Postoji jedan kolektivan pristup mržnje prema Srbima u želji da devastiraju Republiku Srpsku, s ciljem da ona nestane. Ono što oni rade odvešće nas dalje od funkconinalne BiH", istakako je Dodik. On je ukazao da je Narodna skupština Republike Srpske iznijela jasan stav na posljednoj sjednici, odnosno kako se može doći do rješenja problema. "Već ističe rok od sedam dana. Odbacujemo mogućnost da bilo ko osim Parlamentarne skupštine usvaja zakone i da `Službeni glasnik` objavljuje takve akte. Tako ćemo razriješiti situaciju koja opterećuje BiH. Na istoj sjednici možemo staviti i pitanje Izbornog zakona i urediti ga po mjeri svih", rekao je Dodik. Dodik je naglasio da će se na taj način razriješiti situacija, a ako to ne bude tako da će poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojiti Izborni zakon. "Neće se dozvoliti primjena nametnutog zakona i odluke Centralne izborne komisije koje nisu u skladu sa zakonima", poručio je Dodik. On je dodao da to nije aniustavni poduhvat i podsjetio da je CIK nadležan samo za izbore na nivou BiH. "To što su uzurpirali to pravo, ne može proći", poručio je Dodik.

Dodik je rekao je da je na sastanku razgovarano o važnim pitanjima vezanim za Republiku Srpsku i koalicione odnose, najavivši da će domaćin sljedećeg sastanka biti predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.

Nenad Stevandić

Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da koalicioni partneri u Srpskoj podržavaju politiku koju sprovode Vlada i Narodna skupština Republike Srpske.

"Zato žele da nas prestraše i onesposobe različitim mjerama, odnosno sankcijama. Međutim, u aktivnom smo položaju u odnosu na Federaciju BiH i na ostale", rekao je Stevandić, prenosi Srna.

Stevandić je, prenosi Srna, istakao da će sve buduće odluke Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade Srpske biti na osnovu usaglašene politike vladajuće koalicije.

Dodao je da Republika Srpska bilježi sve više međunarodnih kontakata u kojima pojašnjava svoju poziciju.

"Time Srpska objašnjava i pojačanu nervozu onih koji pokušavaju da nas prestraše i onesposobe sankcijama, pritiscima, prijetnjama, sudskim procesima i svim što rade", rekao je Stevandić.

Petar Đokić

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj stoji čvrsto na zaštititi Republike Srpske od svakog negativnog uticaja, posebno od Kristijana Šmita i dijela međunarodne zajednice koji ga podržava.

"Nećemo dopustiti da Republika Srpska bude izložena procesu erozije. Osuđujemo svaki oblik destrukcije koji dolazi iz Srpske koji olako bez kritičkog promišljanja šta to znači prihvataju ono što stranci od nas traže da radimo u Republici", rekao je Đokić, navodi Srna. Istakao je da se snaga vladajuća kolicija mjeri sviješću o odgovornosti vrijednosti koju brani, a to je Republika Srpska.

Nedeljko Čubrilović

Lider DEMOS-a Nedeljko Čubrilović poručio je da je koalicija u Republici Srpskoj spremna za funkcionisanje sa velikim stepenom jedinstva do sljedećih lokalnih izbora, ali i nakon njih.

Čubrilović je istakao da je ostao kratak period do raspisivanja izbora, te da su na današnjem sastanku koalicije usaglašenoi osnovni koraci koji će biti preduzimani u narednom periodu.

"Sigurno je da ćemo izbore pripremiti na najbolji mogući način kako bismo pokazali i dokazali, vodeći računa o Srpskoj, da ova koalicija ima i perspektivu i snagu", rekao je Čubrilović, prenosi Srna.

On je naveo da je cilj koalicije da uspostavi red i zakon, kao i poštovanje konvencija koje su potpisane, a ne one koje su zamišljene.

Darko Banjac

Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac smatra da će Republika Srpska u narednom periodu pokazati finansijsku, političku i funkcionalnu stabilnost. Banjac je rekao da je put kojim je krenula Republika Srpska ne samo očuvanje Dejtonskog sporazuma već i statusa u okviru državne zajednice.

"Bez Republike Srpske, odnosno bez entiteta ne postoji državna zajednica i upravo ćemo ići u tom pravcu", rekao je Banjac, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.