Dodik: Pet milijardi ljudi neće stati iza rezolucije o Srebrenici

BEOGRAD - Savjet bezbjednosti UN ne poštuje sam sebe već naloge Amerike, Velike Britanije jer su dozvolili obraćanje neizabranog Kristijana Šmita, rekao je ovo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglašavajući da je nastup Željke Cijanović o stanju u BiH autoritativan i argumentovan.

I drugi se slažu u ocjenama da je sinoć u svijet otišla poruka da je Republika Srpska za mir i stabilnost, poštovanje Dejtonskog sporazuma, Ustava BiH i međunarodnog prava.

Dodik je rekao da postoji mogućnost da predstavnici pet milijardi ljudi na svijetu ne podrže rezoluciju o Srebrenici.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će glasanje o rezoluciju u Generalnoj skupštini UN najvjerovatnije biti između 13. i 17. maja.

Kroz izlaganje srpskog člana Predsjedništva moćnici su čuli, a ko je htio i razumio je da srpska strana zagovara i čuva dejtonsku BiH, afirmiše mir i suverenost što znači da neizabrani stranci treba da idu kući, piše RTRS.

"Veoma je bilo važno da dođe do održavanja ove sjednice bez obzira na opstruckije koje su SAD i Engleska pokušale da učine da se to ne desi", naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglašava da je sjednica bila jako interesantna.

"Bilo je interesantno. Zamislite vi sjednica Savjeta bezbjednosti UN oni ne puštaju Željku Cvijanović da ode zato što joj Amerikanci ne daju vizu, a pozovu Šmita i Lagumdžiju", ističe Vučić.

"Oni su dozvolili ambasadoru da govori na toj sjednici, iznosi stavove jednog naroda, jedne političke opcije u BiH. Što govori da je sam Savjet bezbjednosti ili oni koji su kreirali samu sjednicu priznao i podjelio BiH na dramatičan način. Poslije ove sjednice SB jasno se vidi da BiH ne funkcioniše", dodao je Dodik.

Političko Sarajevo već je glorifikovalo obraćanje Zlatka Lagumdžija iako bez usaglašenog stava Predsjedništva, a omalovažilo istup Željke Cijanović.

Prednjači bošnjački ministar Elmedin Konaković koji u obraćanju člana Predsjedništva, države u koju se zaklinje, vidi srpsko-rusku mašineriju.

Profesor Miloš Šolaja podsjeća da je protiv Lagumdžije podnijeta krivična prijava zbog samovoljnih i jednostranih poteza u vezi s rezolucijom o Srebrenici, što njegov kredibilitet dodatno umanjuje.

Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti je neka vrsta testa za sjednicu Generalne skupštine UN na kojoj se najavljuje Rezolucija o Srebrenici. Iako njeni predlagačai negiraju, usvajanje može imati nesagledive posljedice po srpski narod. Sjednica je više puta odgađana jer je zbir uzdržanih i zemalja koji su protiv veći od onih koji su za rezoluciju, navodi RTRS.

"Od 13. do 17. maja, to će nam biti najteža nedelja. Etabliraće Rezoluciju 9. maja kako se to kaže da su je završili kosponzori Nijemci kao glavni i Amerikanci kao prvi pomagači tako da je 13. najraniji dan teško da će 10. da stignu tako da je 13. realan dan", poručio je Vučić.

Dodik podvlači da postoji mogućnost da predstavnici preko pet milijardi ljudi u svijetu ne budu iza Rezolucije.

"Znači jedna dramnatična manjina bi podržala rezoluciju, bez obzira što su tu SAD ali neće biti Rusija, Kina i mnoge zemlje", podvukao je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.