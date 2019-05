Dodik: Plan saradnje sa NATO može, članstvo ne

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da nijedan plan ne može biti osnova za članstvo u NATO, ali može za saradnju sa tim savezom i da je to realno.

"Plan saradnje sa NATO može, ali ne može plan za članstvo u NATO. Nama je problem plan članstva, a ne saradnja sa NATO-om. I tu je razlika. Oni insistiraju na planu za članstvo koje mi ne možemo da prihvatimo. Stalno insistiranje na tome je gubljenje vremena", izjavio je Dodik novinarima nakon sastanka sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Prema njegovim riječima, sasvim je realno da Bošnjaci žele u NATO jer je tamo Turska, da Hrvati to žele jer je tamo Hrvatska, a da Srbi ne žele jer se tamo ne nalazi Srbija.

"Ako mi smatramo da je sasvim realan njihov odnos o tom pitanju zašto se ne razumije naš stav o tome. Niko to pitanje NATO-a neće eliminisati, ono će ostati, ali ono nije trebalo, ni moralo da bude uslov. To je dnevni red SDA, nije moj dnevni red", naglasio je Dodik.

Ukazujući da u danas objavljenom mišljenju Evropske komisije o evropskom putu BiH nigdje ne piše NATO, Dodik je podsjetio da je predlagao da bude formiran novi saziv Savjeta ministara koji bi nastavio da se bavi svim otvorenim pitanjima.

"Niko ne isključuju pitanje saradnje sa NATO-om, ali to ne može da bude uslov jer je daleko važniji evropski put, nego put u NATO. O evropskom putu imamo konsenzus, a o NATO, pa čak i godišnjem planu o članstvu, nemamo konsenzus. Tu je problem jer u BiH ništa ne može bez konsenzusa", konstatovao je Dodik.

On smatra da nema potrebe da se održavaju sastanci kakav je bio današnji sa Izetbegovićem.

"I meni je mučno. Ne volim da učestvujem u tim trakavicama koje dugo traju. Nisam tip te vrste. Mislim da to treba završiti, ali kako to oni hoće to se ne može završiti. Ne znam šta bi se moglo desiti i nisam optimista. Ne mogu se očekivati veliki rezultati", smatra Dodik.