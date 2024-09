Dodik: Platili smo više od 100.000 KM kazni za preuranjenu kampanju

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je nakon sjednice Predsjedništva ove stranke da će sutra u Doboju biti održana sjednica Glavnog odbora stranke sa početkom u 13 časova i da se razgovaralo o pripremama za predstojeću izbornu kampanju.

"Tamo ćemo postaviti određene ciljeve koje ćemo promovisati u izbornoj kampanji. Na lokalnom nivou nemamo nijednu sredinu koja je polarizoravana, od petka izlazimo sa lijepljenjem prvog plakata u Banjaluci, a ja ću ga zalijepiti u Zvorniku. Na izbore izlazimo sa 1.800 kandidata, idemo u svim opštinama u Srpskoj, deset u Federaciji BiH. Postavili smo realne ciljeve za izbore", naveo je Dodik.

Poručio je da je veliki problem u prethodnom periodu, ne samo za SNSD, već i za sve stranke bilo to što nisu konkretno znale šta je preuranjena kampanja, te da su kazne CIK-a BIH bile drakonske.

"Moramo paziti sve šta pričamo, ne znamo tačno šta smijemo šta ne smijemo reći. Mislim da je potpuno nekorektno, što smo ne samo mi, već moram da kažem i druge stranke, za minimalna, po CIK-u BiH istupanja, plaćali žestoke kazne. Za našu partiju je to dosta teško, platili smo preko 100.000 KM kazne, za nešto što nismo ni bili upoznati da je kampanja", poručio je Dodik.

Istakao je da je Predsjedništvo stranke procijenilo da je situacija u Srpskoj stabilna i da su se uspješno suočili sa izazovima i prebrodili ih.

"Ova partija garantuje stabilnost, do kraja godine moraćemo da prepakujemo određene stvari. Nama je uskraćena mogućnost da koristimo sve ono što imaju normalne ekonomije, a to je prije svega saradnja sa Centralnom bankom BiH. Vratili smo dobar dio duga, a reću da preko 300 miliona stoji neraspoređenih samo iz akciza za naftu, ne koristi se dio koji se tiče elektroprenosa. I možemo reći da je to dio pritisaka na Republiku Srpsku", kazao je, između ostalog, predsjednik SNSD-a.

Podsjetio je da se raspodjela tih sredstava dogovarala među koalicionim partnerima u BiH, ali da se to na kraju nikada nije realizovalo.

"Oni ne shvataju da tako blokiraju i FBiH. Ali uprkos tome, smatramo da ostajemo u ekonomskom i investicionom zamahu, da ćemo isplatiti penzije i plate, te sve obaveze koje imamo. Nastavićemo da radimo na infrastrukturi, juče smo bili u Stanarima, sutra smo u Doboju gdje će biti 450 ležajeva u Bolnici, ne stajemo i nećemo stati", naveo je Dodik.

