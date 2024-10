Dodik: Pobijedićemo u svih 10 gradova Srpske

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ubijeđen u pobjedu ove stranke na predstojećim lokalnim izborima, odnosno u svih 10 gradova, kao i da će u svim lokalnim zajednicama imati veoma izražene rezultate.

Dodik je istakao da svoje uvjerenje bazira na činjenici da je to prepoznao kod naroda u Srpskoj, sa kojim je u stalnom kontaktu i čije potrebe osluškuje.

"Bavim se ozbiljno ovim i činjenica je da smo obišli sve opštine, da smo razgovarali sa ljudima. To je ono što se vidi sada u kampanji, ali šest mjeseci radimo sa našom strukturom koja je najjača u reginu, uz SNS iz Beograda", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da je SNSD uključio značajan broj novih lica, mlađih, koji kreću u političku borbu i nove pobjede, kao i da već prave bazu za naredne izbore.

"Nekima je to smješno koji sjede u kancelarijama i smišljaju kako će napasti Dodika, a ništa ne rade. U kancelarijama se ne dobijaju izbori", konstatovao je Dodik.

On je naglasio da je na skupovima SNSD-a, kojima je prisustvovao, bilo ukupno oko 150.000 ljudi, a da će na dan izbora u Banjaluci izaći 6.700 njihovih aktivista, što je broj koji neke partije neće imati u glasovima.

"U Banjaluci ćemo imati 48.000 glasača koji su se izjasnili da će glasati za našeg kandidata i listu", rekao je Dodik.

Lider SNSD-a je istakao da je vrlo jasno čuo šta je Banjaluka poručila na prošlim lokalnim izborima, da je shvatio grešku koja je bila motivirajuća.

"Razumio sam da je Igor Radojičić tada, kao kandidat SNSD-a, svojom arogancijom prema strukturi SNSD-a doveo do toga da ga je naša struktura tiho bajkotovala i zato nije ni pobijedio. Nisam to znao u tom trenutku, ali kada sam to naučio smatrao da treba da oživimo našu strukturu, da joj se izvinimo za njegovo ponašanje i da nastavimo dalje da je gradimo. Danas smo ponosni na ovo što imamo", rekao je Dodik.

On je dodao da je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić uradio ozbiljan organizacioni posao i da je danas SNSD gigant.

Dodik je naveo da je kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke Nikola Šobot čovjek koji će zajedno sa republičkim institucijama Banjaluku učiniti jednim od najljepših regionalnih centara, što ovaj grad i zaslužuje.

Lidr SNSD-a je napomenuo da je Šobota upoznao kroz njegov rad u osnivanju Kardiohirurgije, što smatra zahtjevnijim poslom od vođenja lokalne zajednice.

Prema njegovim riječima, Šobot nije personalizovao svoju kampanju, kao neki drug i pokazuje da je dio tima.

Dodik je naglasio da je Banjaluka u protekle četiri godine izgubila mogućnost da izgradi nova radna mjesta, da bude gasifikovana, da ništa novo nije otvoreno osim onoga u šta je uložila Vlada Republike Srpske, poput Kuće Milanovića, spomen-obilježja...

"Ne vidimo neku ključnu promjenu koja nam je trebala. Ovaj grad mora da dobije novo nacionalno i narodno pozorište, koje će omogućiti našim radnicima u kulturi da na pravi način upražnjavaju tu umjetnost. Banjaluka, odnosno Republika Srpska, nikada nije imala direkciju za film, a danas ima", naveo je Dodik.

On je dodao da je vrijeme za potpunu rekonstrukciju gotovo svih ulica u Banjaluci, za izgradnju adekvatnih hotelskih kapaciteta, iamjući u vidu da ovaj grad posjeti više od 500.000 ljudi godišnje, zatim da se izgradi kongresni centar, ali i novi stadion s obzirom da Fudbalski klub "Borac" svojom igrom zaslužuje stadion evropskog značaja.

"Moramo da izgradimo jedan najsavremeniji stadion, novu sportsku dvoranu koja moći primiti do 10.000 ljudi, jer Banjaluka ima za to potrebe, jer raste. Ovdje gdje je sada stadion `Borca`, tu smo planirali da pravimo novi parlament Republike Srpske, a da za grad napravimo novi stadion od evropskog značaja", rekao je Dodik.

On je dodao da će na ulazu i u centru Banjaluke biti postavljena velika zastava Republike Srpske.

Dodik je naveo da je Banjaluka mnogo promijenjena proteklih decenija, da je vlast SNSD-a intenzivno gradila na dobrobit građana.

"Neka misli ko šta hoće, ali Milorad Dodik je dao pečat Banjaluci. Sve što je ovdje kapitalno izgrađeno izgradili su Milorad Dodik i njegovi ljudi. Prvo od toga da je Banjaluka postala administrativni centar i sjedište Vlade i institucija Republike. Nije to urađeno ni protiv koga, to je prirodno da Banjaluka bude", naglasio je Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske.

Dodik je zahvalio koalicionim partnerima za podršku, te izrazio uvjerenje da će oni biti značajni dio nesumnjive podrške u pobjedi Šobota u Banjaluci.

On je istakao da su lideri političkih partija iz koalicije dobri i odgovorni ljudi koji znaju da su zajedničke politike uspješne politike.

"I oni žele da nastavimo dalje da budemo uspješni jednako. Tako da uopšte nemam nimalo kalkulacija ni sumnje u to da će doći do masovne podrške naših koalicijalnih struktura upravo našem kandidatu. I na tome baziramo značajan dio i pobjede našeg doktora Šobota", rekao je Dodik.

Lider SNSD-a je rekao da je ubijeđen da će ta stranka pobijediti na lokalnim izborima i u Bijeljini i Tesliću.

"Posebno mi je zadovoljstvo da pobijedimo u Tesliću jer je tamo lokalni protivkandidat čovjek koji je predsjednik SDS-a i predstavlja se da nešto važi u politici, a izgubiće izbore u svojoj lokalnoj zajednici", rekao je Dodik.

Govoreći o Bijeljini, Dodik je rekao da aktuelni gradonačelnik ne poštuje i ne radi u interesu građana i da je ranije minirao sastanak sa predstavnici republičke vlasti o realizaciji 19 projekata u tom gradu.

"Bijeljina je bukvalno tavorila sve ovo vrijeme i ništa nije uradila. Sve što je urađeno u Bijeljini i što je promijenilo način života u gradu, uradila je Vlada Republike Srpske. I auto-put do Rače, obilaznice, kanal kroz grad ranije", istakao je Dodik.

On je dodao da područje Bijeljine konzumira najviše posticaja za poljoprivredu, te da ogromna sredstva u te namjene odlaze u to područje.

"Nikada nismo prestali zato što smo izgubili tamo. Nego smo stalno htjeli da budemo sa ljudima", naveo je Dodik.

On je rekao je da je kandidat SNSD-a za gradonačelnika Bijeljine Mikajlo Lazić najbolja ponuda građanima, te da će integrisati grad sa republičkim institucijama u naporima da se Bijeljina još više izgradi kao komunikacioni i regionalni centar tog dijela Srpske.

Dodik je poručio i članovima SNSD-a da će biti praćen njihov uspjeh u sredinama u kojima žive i rade, jer im je stranka dala povjerenje, ali da, ako ne budu imali podršku naroda, neće imati ni podršku stranke.

