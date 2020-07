Dodik: Podrinje je duhovni epicentar srpskog kolektivnog bola

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je u izjavi za Srnu da se prije 28 godina u Podrinju dogodio zločin koje ne pamti istorija i zbog čega je to područje postalo krvava kruna srpskog stradanja i duhovni epicentar srpskog kolektivnog bola.

Dodik je naglasio da pravda može nastaviti da bude selektivna, ali dok je i jednog srpskog uva tragična priča o srpskom stradanju Podrinja prenosiće se s koljena na koljeno, s generacije na generaciju i boljeće uvijek, a posebno oko Petrovdana.

"Mi ćemo čuvati istinu i svetu uspomenu na naše nevine podrinjske žrtve, čiji su životi utkani u naše i u postojanje Republike Srpske", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

On je naglasio da je Petrovdan dan sjećanja, dan kada u potpunosti, gotovo neizdrživo oživi i vaskrsne bol i strahopoštovanje prema srpskim nevinim žrtvama, čije je postojanje, život, snove u krvavom, kukavičkom pohodu izbrisao nečovječni neprijatelj, u Podrinju natopljenom njihovom krvlju, zauvijek ih otrgnuvši iz zagrljaja njihovih najmilijih.

"I nakon toliko godina ostaje pitanje - zašto? I pitaćemo se dok smo živi i dok žive naša pokoljenja. Zašto je neprekinuti lanac vjekovnog srpskog stradanja dosegao svoju kulminaciju u Zalazju, Biljači, Sasama, Zagonu, Kravici? Zar je skoro svaka srpska porodica i svako ognjište na ovom podneblju moralo biti zavijeno u crno, zar je toliko majki moralo ostati bez svoga djeteta, a toliko djece bez roditelja", upitao je Dodik.

On je naglasio da razmjere i metodologija stravičnih zločina izvršenih nad ženama, djecom, starcima i zarobljenicima, nisu ostavile ravnodušnim nikoga, osim pravosuđa BiH, koje godinama, pod pokroviteljstvom nama poznatih zemalja, zabija glavu u pijesak, uskraćujući porodicama barem taj minimum utjehe u vidu kazne za počinioce najstrašnijih zločina nad narodom Republike Srpske.

"Ali, mi smo tu, nećemo odustati, niti zaboraviti. Ubijali su, mučili, etnički čistili, palili crkve i rušili groblja, ali nisu uspjeli da nas istjeraju sa naših prostora, kao što nisu ni '41, ni 1914. godine", poručio je Dodik u izjavi za Srnu povodom obilježavanja 28 godina od stradanja 3.265 Srba iz srednjeg Podrinja stradalih od muslimanskih snaga u proteklom ratu, među kojima su i oni ubijeni na Petrovdan prije 28 godina u selima oko Srebrenice i Bratunca.

On je dodao da je u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata narod Podrinja ponovo bio prinuđen da se brani od fundamentalističkih hordi iz okoline, koje su instruisane od tvoraca "Islamske deklaracije" naumile da završe ono što su započeli u Drugom svjetskom ratu.

"Nekoliko godina bez prestanka, težeći ka istrebljenju svega srpskog, zločinačke legije su uništavale sve pred sobom, te je tako stradalo više od 3.500 boraca i civila Podrinja, njihova imovina je opljačkana, sela sravnjena sa zemljom, a sve s ciljem da se zatre svaki trag postojanja srpskog imena na ovim prostorima. I, ipak nisu uspjeli, jer se narod dizao kao feniks iz pepela, i sačuvao Republiku Srpsku i svoja ognjišta", naglasio je Dodik.

On je poručio da srpski narod ne može i neće to oprostiti ni počiniocima ovih strašnih zločina koji svakog Srbina nesnosno zabole oko Petrovdana, niti će oprostiti svjetskoj "gospodi" koja prekraja istoriju u kojoj su Srbi gotovo uvijek za sve krivi i koja selektuje žrtve.

"Borićemo se dok smo živi da dokažemo svima šta se to u Podrinju zbilo, i da se plač srpskih majki zavijenih u crno i plač djeteta koje nikad neće upoznati roditelja, nikad više ne dese. Danas je prisutna neka vrsta zavjere ćutanja od jednog dijela međunarodne zajednice, koja u saradnji sa Sarajevom, na sve načine pokušava da ignoriše i sakrije razmjere strahota počinjenih nad Srbima Podrinja, jer ukoliko bi istina pronašla svoj put do svjetske javnosti, a ne sumnjam da će ga pronaći kad-tad, to bi poremetilo pažljivo planiranu i održavanu sliku o ratnim zbivanjima na ovim prostorima, kojom godinama pokušavaju da nas satanizuju i ocrne, podrivajući temelje Republike Srpske i prikazujući žrtve samo jedne strane", naglasio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je konstatovao da se i na ovom primjeru vidi koliko je važno očuvanje Republike Srpske, jer je ona jedini "kamenčić u nečijoj cipeli" koji ne dozvoljava da se zločini zaborave.

"Samo postojanje jake Republike Srpske garant je da se nepočinstva neće ponoviti, a žrtve potonuti u zaborav. Zato smo dužni dok god postojimo, da se borimo da istina i pravda pobjede i da duše mučenika konačno pronađu smiraj. Mi moramo da uzmemo sudbinu u svoje ruke i kao što smo u ratu odbranili naše domove i naša ognjišta, tako i u miru odbranimo naše žrtve, koje bi neki da izbrišu iz bilo kakve svijesti o postojanju, i svedu ih na statističke brojke ubijajući ih iznova", istakao je Dodik.

On je naglasio da žrtve srpskog naroda u Podrinju, utkane u temelje Republike Srpske, obavezuju da se sačuva od zaborava njihovo stradanje i da se svi u Republici Srpskoj do posljednjeg atoma snage bore da zločince konačno stigne ruka pravde.

"Žrtve vam nećemo oprostiti, 'gospodo', počinioci ovog strašnog zločina. Ne opraštamo, niti zaboravljamo, ni mi, a ni Bog. Naša pobjeda će uvijek biti život, mir, svako rođeno dijete u Srpskoj i svaki čovjek koji u našoj državi srećno živi", poručio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.