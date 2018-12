Dodik: Podržavam opoziv načelnika Ruda i skupštinsku većinu

RUDO - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Rudom da podržava skupštinsku većinu u toj lokalnoj zajednici i da je za opoziv načelnika Rate Rajaka.

Dodik je rekao da će građani Rudog dati najbolji odgovor prema opozivu načelnika na predstojećem opštinskom referendumu, u nedjelju, 23. decembra.

On je rekao da podržava skupštinsku većinu okupljenu oko predsjednika Skupštine opštine, SNSD-a, SP-a i drugih političkih partija koje imaju dvotrećinsku većinu u lokalnom parlamentu, a koja je protiv Rajaka i njegovog nerada.

Dodik je naglasio da će svesrdno sarađivati sa Rajakovim nasljednikom, koga će izabrati građani opštine Rudo.

"Nakon što je sa ove funkcije otišao Milko Čolaković sve je zaustavljeno i to se vidi. Ono što je urađeno, urađeno je oko Hidroelektrane `Mrsovo`, ali i to je radila Vlada Republike Srpske i ja lično, jer smo obezbijedili investitora", rekao je Dodik novinarima nakon stranačke tribine u Rudom.

Dodik je podsjetio da je Vlada Srpske obezbijedila uslove za rekonstrukciju lokalnog doma zdravlja, uređenje policijske stanice i drugo.

On je istakao da zamjera Rajaku i to što je opstruisao Republiku Srpsku i što je mimo zvaničnih srpskih institucija sa bošnjačkim političarima pregovarao o granici sa Srbijom.

"U svakom slučaju o tome treba pitati srpski narod i ja ću podržati svaku odluku koja je u njegovom interesu. Prijedlog iz Srbije je funkcionalan i treba ga podržati", rekao je on.

Dodik je poručio da građanima Rudog treba obezbijediti bolji život izgradnjom putne inftasrukture, nastavkom izgradnje Hidroelektrane "Mrsovo", otvaranjem novih radnih mjesta, te da je spreman da sugeriše da Vlada Republike Srpske dođe u Rudo i vidi kako treba reagovati na najozbiljnije probleme te lokalne zajednice.

"Vlada Srpske može to da uradi i uradiće. Vlada je ove godine odobrila 300.000 KM dodatnih sredstava za Rudo, a taj načelnik se nije udostojio čak ni da napiše zahtjev za to. Pa, zar to treba ovom narodu?", rekao je Dodik.

On je svim Srbima koji slave Svetog Nikolu čestitao krsnu slavu i predstojeće novogodšnje i Božićne praznike, poželjevši im sreću, zdravlje i napredak.

Krajem novembra Skupština opštine Rudo usvojila je incijativu za smjenu načelnika Rate Rajaka /Srpska radikalna stranka/.

O ovoj inicijativi građani Rudog trebalo bi da se izjašnjavaju 23. decembra.