Dodik: Pola sata smo zakasnili da pohapsimo britanske specijalce

​Milorad Dodik, predsjedavući Predsjedništva BiH, situaciju sa Savjeta ministara BiH uporedio je sa serijom "Đekna".

"To je kao u Đekni. To je Bosna i Hercegovina u kojoj je veoma teško uspostaviti funkcionisanje zbog nemogućnosti bazičnog dogovora, zbog koncepcije kako je napravljena, tako da je stalno u nekom iščekivanju", istakao je u intervjuu za "Sputnjik" Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je dodao da je formiranje vlasti samo dio neke vrste kamuflaže koja treba da potvrdi da se nešto radi.

"I ovaj put se vide različite političke ambicije, Bošnjaka koji bi htjeli da dominiraju u svim procesima, pa i u procesima formiranja vlasti, bez obzira na ustavni poredak ili na izborni zakon i izbornu strukturu", kaže Dodik.

Bošnjaci, dodaje Dodik, pokušavaju da se nametnu kao najvažnija nacija.

"Ovaj put to ne može. Republika Srpska (RS) je svejsna svog položaja i svojih prava na nivou BiH i ništa ne očekujemo da nam Bošnjaci daju, nego očekujemo da ono što pripada RS, Srbima, a u ustavu piše da RS bira jednu trećinu ministara. Od devet, to je tri. Prema tome, nama niko ništa ne treba da dâ, mi to imamo zagarantovano Ustavom", navodi on.

Razlog koji se navodi za odbijanje da se formira Savjet ministara je MAP.

"MAP, taj plan za pristupanje NATO. Onda oni nama kažu da to nije učlanjenje u NATO. Ali tamo piše da je to plan za pristupanje. Pa šta je onda to? Ako ste u prvom koraku odlučili da idete tamo, u trećem koraku će vas pitati što ste odlučili da se krećete ka tome. RS je jasno rekla i mi ne kalkulišemo tim stavom, Srbija je vojno neutralna. Bošnjaci insistiraju na NATO, kao da je pitanje izbora ili potvrđivanje Savjeta ministara stvar odlučivanja o NATO. To nigde ne piše. Mi sa NATO imamo saradnju u okviru Partnerstva za mir, imamo saradnju u okviru IPAP i tu se odvijaju mnoge od tih aktivnosti. I u ovom trenutku RS uopšte nije spremna da postavlja pitanje daljih institucionalnih ili ugovornih jačanja sa NATO, imajući u vidu naše opredjeljenje o vojnoj neutralnosti", objasnio je Dodik.

Na novinarsko pitanje o postojanju britanskog štaba za borbu protiv „malignog ruskog uticaja“ u Sarajevu te 40 britanskih specijalaca koji su došli “po zadatku” Dodik je kazao da su “oni su bili zaduženi da se bore za svoje favorite na izborima, a to nisam bio ja”.

"Pa ipak sam prošao. Dakle, ni oni nosu svemogući. Do nas je ovdje, mi im previše dajemo značaja. Ako već znamo da su ovdje, onda se tome treba suprotstaviti. Mi smo u to vrijeme jurili te ljude", ispričao je Dodik.

On je kazao da su u Banjaluci zakasnili pola sata da pokupe nekoliko britanskih specijalaca.

"Za pola sata su nam otišli, inače bismo ih pohapsili. Sada znamo i ne treba sumnjati u to što mi znamo. Britanci naivno vjeruju da će na taj način pokušati da se suzbiju osjećaji ovog naroda prema Rusiji. To je nemoguće, to je glupost! To je iluzija; to je samo trošenje para i pokušaj ubacivanja još više nerazumijevanja između nas Srba i Britanaca koji su ovde uporno prisutni. Ovaj put, formirali su obavještajni centar, koji vodi Musliman u Sarajevu. Oni navodno imaju namjeru da evidentiraju one koji su promoteri ruskog uticaja, želeći da pokažu da je to sve organizovano i da neko svaki dan dobija neke zadatke, što, naravno, nije tačno. Imaju problem sa jednom notornom činjenicom, a to je da ovaj narod istinski osjeća bratstvo sa Rusijom i privrženost Rusiji. Egzaktno mogu da potvrdim da nema nikakvog malignog uticaja, to je potpuna pogreška te službe koja to radi", kazao je Dodik, prenosi Kurir. rs.

On je kazao da maligni uticaj imaju Britanci.

"To je maligni uticaj, jer oni žele zastrašivanjem, podmetanjem, lansiranjem afera da se bore protiv „ruskog uticaja“. Ali imaju problem jer ovde svaki čovjek osjeća poštovanje prema Rusiji i onome što Rusija radi. Bio sam sa Putinom najmanje deset puta, nikada nije rekao da nešto treba da se uradi, uvijek je pitao kako može da pomogne i zamolio je da čuvamo mir. Ako je to maligni uticaj, onda sam ja prvi na spisku ruskih ljudi", zaključio je Dodik.