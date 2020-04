Dodik: Policija Srpske uvijek uz svoj narod

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Dan policije Republike Srpske - 4. april, ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru Policije Darku Ćulumu i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske sa željem da i dalje budu garant bezbjednosti, stabilnosti i vladavine zakona u Republici Srpskoj.

"Pripadnici Policije Republike Srpske nebrojeno puta su do sada pokazali da su uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku. Iako obavljaju najteže poslove, čine to dostojanstveno i s toga je obaveza institucija Republike Srpske da ulažu u policiju, jer je to ulaganje u budućnost", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

On je ukazao da se snaga policije Srpske vidi i danas u vrijeme kada se Republika, kao i cijeli svijet bori protiv pandemije virusa korona.

"MUP Srpske je u ovom kriznom vremenu sve svoje kapacitete stavio na raspolaganje Republici Srpskoj i njenim građanim s ciljem suzbijanja širenja zaraze na dobrobit svih nas", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da je policija jedan od stubova opstanka Republike Srpske i garant njene bezbjednosti, kao i bezbjednosti svih građana Srpske te poželio da i u budućnosti rade profesionalno i uspješno izvršavaju veoma zahtjevne policijske zadatake, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Želim da vam zahvalim na svemu što ste učinili kako bi se svi građani Republike Srpske osjećali bezbjedno, jer svakom narodu je potrebna profesionalna, odgovorna i moderna policija i s toga smo ponosni na vas", istakao je Dodik u čestitki.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da se na Dan policije, ali i svakog dana treba sjetiti i 782 pripadnika MUP-a koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske i odati im dužno poštavanje.

"Još jednom svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske želim srećan njihov i naš dan, kao i mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u privatnom i profesionalnom životu", poručio je Dodik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sutra obilježava Dan policije.