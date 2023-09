Dodik: Policija dobila instrukcije o eventualnom ulasku Šmita u Srpsku

BANJALUKA - Policija Republike Srpske dobila je instrukcije o postupanju u slučaju Kristijana Šmita, nakon što je najavljeno da će biti uhapšen i deportovan ukoliko dođe u Republiku Srpsku.

To je potvrdio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Dodik je naveo da je danas rekao specijalnom izaslaniku njemačke Vlade za Zapadni Balkan Manuelu Zaracinu da Šmitu prenese poruku da ne dolazi.

"Vidite tog intelektualca (potpredsjednika PDP-a Igora) Crnatka koji kaže da je naoružana Šmitova pratnja, što bi trebalo da asocira na to da mi ovdje imamo kubure ili praćke i da nemamo organizovanu silu. Danas je otišla instrukcija na teren", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik nije želio da komentariše izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je zbog eventualne zabrane ulaska Šmitu u Republiku Srpsku tražio njegovu smjenu.

Kazao je da je "Bećirović zalutao u politiku i kupuje svoju poziciju među muslimanima".

"Koga god ja od tih luzera da pomenem, on dobije na cijeni pa neću da ga komentarišem", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je rekao da je specijalnom izaslaniku Vlade Njemačke za zapadni Balkan Manuelu Zaracinu prenio da će Republika Srpska odlučiti da bude samostalna ako Šmit odluči da imovinu Srpske prenese na nivo BiH.

Dodik je rekao da je Zaracinu na sastanku u Banjaluci ponovo prenio da Šmit nije imenovan u skladu sa procedurama u Savjetu bezbjednosti UN, što nije u redu i što Srpska ne prihvata.

On je dodao da Dejtonski sporazum pokazuje da visokog predstavnika u BiH biraju strane potpisnice Aneksa 10 tog sporazuma, te da se Srpska drži slova Dejtona.

"Oni kažu da podržavaju Šmita. To razumijem, ali Šmit ovdje nema ovlaštenja i kakva je to demokratija i EU u kojoj možete tako da odlučujete", upitao je Dodik.

On je rekao da je Zaracinu prenio da bi najbolje bilo da se Šmit povuče u Njemačku, te da je za Srpsku najvažnije pitanje očuvanja njene imovine.

Dodik je rekao da Srpska zna da je Šmit doveden da bi jednog dana navodno odlučio da imovina zakonski bude na nivou BiH, što je za Republiku Srpsku neprihvatljivo.

"I ako do toga dođe neka računaju da smo istog trenutka donijeli odluku o samostalnosti Srpske. Čekamo da li će to Šmit uraditi ili ne. Ako to uradi tokom noći će se skupiti naš parlament i donijećemo takvu odluku u koju niko ne treba sumnjati", poručio je Dodik.