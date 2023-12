Dodik: Politički proces u Sarajevu bez osnove u zakonu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras da proces koji se protiv njega vodi u Sarajevu nema nikakve osnove u zakonu i političke je prirode, a ne pravne, što govori o BiH - zemlji apsurda.

"To je primarno politički proces. Nema nikakve osnove u zakonu. Činjenica je da stranac koji nije izabran odlukom mijenja zakon štiteći svoja nedjela, tvrdeći da svako ko ne postupa kako on kaže, zato što je on neko izmišljeno božanstvo, ide u zatvor na šest mjeseci do pet godina", rekao je Dodik za HRT.

On je ukazao da to govori više o BiH, zemlji koje nema, za koju kaže da je zemlja apsurda, što je i ovaj slučaj potvrdio.

"Da jedan stranac može odlukom mijenjati zakonodavstvo - to ne može proći ni kod molera na pravnom fakultetu, a kamo li kod studenata", ocijenio je Dodik.

Dodik je, citirajući nobelovca Ivu Andrića, rekao da kada se uđe u BiH - logika prestaje.

"Ovdje nikakve logike nema. Imate sud i tužilaštvo na nivou BiH koji nemaju ustavnu osnovu jer Ustav BiH nije dao pravo BiH na pravosuđe. To je nametnuto odlukama koje nisu u skladu ni sa Ustavom ni sa Dejtonom", pojasnio je Dodik.

Predsjednik Srpske se osvrnuo i na tvrdnje ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza da se na teritoriji Republike Srpske nalaze kampovi za obuku paravojnih grupa, ocjenjujući da je to zgodna laž koja se plasira već duže vrijeme.

"Nikakvih kampova nema, paravojnih formacija nema. Ako imate Eufor, snage koje su zadužene za bezbjednost u BiH i praćenje razvoja situacije i kada oni kažu da toga nema - što da ja objašnjavam više?", upitao je Dodik.

On je ukazao da, ipak, postoje ozbiljne informacije o prisutnosti bivših boraca "Islamske države" u BiH.

"Sa druge strane, postoje ozbiljne informacije o džematima i paradžematima, stranim ratnicima, onima koji su bili u `Islamskoj državi`, pa se vratili i njihovim porodicama. To je jedna geneza koja postoji, vuče se i nije nestala", naglasio je Dodik.

Na pitanje o tome vodi li Republiku Srpsku na put otcjepljenja, Dodik se našalio da će se prije ostatak BiH otcijepiti od Srpske.

Govoreći o odnosu sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, Dodik je rekao da je to konzistenatan političar koji dobro razumije stvari, te da dijele iste vrijednosti.

"To je čovjek koji štiti interese svoje države, koja je potpisnik Dejtonskog sporazuma i time i njegov garant. Nepravedno je izbačena, kao i Srbija, iz procesa odlučivanja preko Savjeta za sprovođenje mira u BiH", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je to rezultat toga što su Amerikanci dugo od Bošnjaka pravili favorite.

"Oni uvijek znaju da će iza njih stati Amerikanci na štetu Hrvata i Srba. Oni uvijek imaju lagodnu poziciju pa mogu i lagati", smatra Dodik.

Govoreći o saradnji sa političarima u BiH, Dodik je rekao da bolje sarađuje sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, nego sa predsjednikom SDA-a Bakirom Izetbegovićem.

"Složeni su odnosi u BiH. Kada god pokušate govoriti apstraktno, onda riskirate da ste u problemu. Sa Čovićem razgovaram dugo godina. Nikada nismo došli u poziciju da budemo posvađani, da se nešto što je dogovoreno - ne ispoštuje. Nema prizemnih podvala kao što to bude sa Izetbegovićem. To će vam potvrditi Čović, ja i svi drugi", rekao je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.