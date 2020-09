Dodik: Političko Sarajevo zarobljeno u nastojanju da drži lekcije

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je nakon sastanaka sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem da je sasvim legitimno boravio u posjeti Zagrebu.

Dodik je odbacio tvrdnje pojedinih bošnjačkih političara da je njegova posjeta Zagrebu bila privatna, dodajući da nije došao u glavni grad Hrvatske u ime Predsjedništva i na bazi odluke te institucije već na poziv i u dogovoru sa predsjednikom Hrvatske i kabinetom hrvatskog premijera, i u kapacitetu koji ima.

"Dakle, ja sam član Predsjedništva BiH izabran u Republici Srpskoj i srpski član Predsjedništva. To sam po Ustavu i imam dovoljno kapaciteta da u ime Srpske predstavljam interese srpskog i drugih naroda koji žive u Republici Srpskoj", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da se odnosi sa Hrvatskom moraju popravljati, kao i odnosi između Srba i Hrvata.

"Moramo raditi i na tome da odnosi Srbije i Hrvatske budu što je moguće bolji. Da li to njih (bošnjačke političare) vrijeđa, to je neko drugo pitanje. Reći ću da je prije godinu dana Željko Komšić u istom svojstvu otišao u Sjevernu Makedoniju, (Šefik) Džaferović je išao u Tursku i druge zemlje. Bilo bi normalno da sutra dođem u Predsjedništvo i njih kao članove informišem o ovoj posjeti, što ću pokušati ako im je do toga stalo. U svakom slučaju, to je jedna patološka situacija političkog Sarajeva učmalog i zarobljenog u svom nastojanju da drži drugima lekcije i govori im šta da rade. Tokom posjete nije bilo nijedne štetne riječi za bošnjački narod i BiH", rekao je Dodik.

On je ocijenio da negativna reagovanja bošnjačkih političara na njegovu posjetu Zagrebu pokazuje da BiH ima defekt u pogledu ustavnog kapaciteta Predsjedništva BiH, te ponovio da je on kao srpski član Predsjedništva biran u Srpskoj i da predstavlja i Bošnjake i Hrvate iz tog entiteta.

Dodik je naveo da u Sarajevu, nažalost, postoji tradicionalna ostrašćenost i patološka nepodnošljivost prema Srbiji i Srbima, pa i prema Hrvatskoj.

"To je definitivna činjenica i u tom pogledu to zarobljava. Mislim da bi od najvećeg interesa, prije svega za bošnjački narod, bilo da se otvori i ima komunikaciju sa svim narodima u okruženju. Najvažniji narodi u dodiru s njima su Srbi i Hrvati i sa njihovim legitimnim predstavnicima će morati da razgovaraju, kao i sa njihovim matičnim državama", rekao je Dodik i ponovio da Hrvatska želi mir, stabilnost i evropski put BiH.

Dodik je naveo da je Dejtonski sporazum devastiran, te da se došlo u pat poziciju neefikasnim rješenjima koja je nametnula međunarodna zajednica, čije prisustvo u BiH neće donijeti ništa dobro.

On je dodao da je važno poštovati ustavna prava i identitet naroda u BiH kada je riječ o odlučivanju, što mora biti osnovni postulat svih odnosa u BiH.

"Tako sređena BiH bi mogla da brže putuje ka EU. Bez prijema u status kandidata za članstvo u EU, BiH će da tavori bez sposobnosti da nađe neka posebna rješenja", kaže Dodik.

On je rekao da je sa rukovodstvom Hrvatske razgovarao i o migracijama i bitnim infrastrukturnim projektima, kao i da je od rukovodstva Hrvatske čuo stav da je pitanje izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori stvar te zemlje.

"Rukovodstvo Hrvatske upoznato o situaciji u BiH"

Dodik je rekao da je rukovodstvo Hrvatske u Zagrebu upoznao o situaciji u BiH i o perspektivi razvoja odnosa u BiH iz vizure Republike Srpske.

"Razgovarali smo temama važnim za Srpsku, BiH i Hrvatsku", rekao je Dodik i ocijenio radni sastanak sa rukovodstvom Hrvatske kao dobar i otvoren.

On je istakao da je rukovodstvo Hrvatske upoznao o potezima koje je ranije činila međunarodna zajednica koja, kako kaže, nije ništa dobro napravila za BiH već je zarobila u nemoći da se ta zemlja kreće dalje.

"Potreban je dogovor unutrašnjih faktora u BiH za bilo kakav nastavak njenog puta inače će BiH samu sebe urušiti te neće moći odlučivati o bilo čemu. Ako ti procesi ne budu vlasništvo ljudi u BiH postavlja se pitanje njene održivosti", rekao je Dodik za ATV.

On je istakao da svi žele evropski put BiH, te da je opredjeljenje i Srpske da je "evropski put cilj".

"Ne treba da idemo u NATO. Očigledno je da NATO savez ne želi u članstvo zemlje nesređenog sistema poput BiH, pa tu nema dilema...", rekao je Dodik.

On je istakao da Hrvatska želi mir i stabilnost u BiH, kao i da zaštiti prava Hrvata koja su oskrnavljena u političkim okršajima sa Bošnjacima u Federaciji BiH i BiH.

On je nakon sastanaka sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem rekao da će Hrvatska podržati BiH na evropskom putu, ali da je zabrinuta u vezi sa pravima Hrvata.

"Oni smatraju da je važno da se uvažavaju jednaka prava svih konstitutivnih naroda u BiH, te da ne može jedan narod da bira političke predstavnike drugog naroda, kao što je to u slučaju Željka Komšića. Suštinski imamo u Predsjedništvu dva bošnjačka člana i nijednog hrvatskog", rekao je Dodik za ATV.

Dodik je istakao da je sa rukovodstvom Hrvatske razgovarano o infrastrukturnim projektima, te da je za Srpsku pa i BiH bitna izgradnja mosta na Savi kod Gradiške.

"Plenković je potvrdio da će oni ispuniti svoje obaveze kada je riječ o graničnom prelazu i drugim pitanjima u vezi s mostom. Očekujem da će se taj projekat realizovati u planiranoj dinamici uvažavajući moguće zastoje zbog pojave virusa korona", rekao je Dodik.

Dodik koji se prethodno sastao i sa mitropolitom zagrebačko ljubljanskim PorFirijem rekao je da je SPC važna jer je epicentar okupljanja Srba u Hrvatskoj.