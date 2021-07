Dodik: Politikanstvo ambasadora što dolaze samo na obilježavanje 11. jula

BIJELJINA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je Srni da je čisto politikanstvo stranih ambasadora to što dolaze samo na obilježavanje 11. jula, a da obilježavanje događaja u Srebrenici u Sarajevu zloupotrebljavaju za obračune, u pogledu svoje političke platforme.

"To nije dalo ni drugima pa ni nama da na civilizovan i pristojan način odamo poštu svima koji su stradali, što trebamo učiniti i ovaj put bez obzira na mimikriju koju oni pokušavaju da naprave od tog događaja, koji, kao što smo mogli da vidimo iz izvještaja međunarodne komisije koja je završila rad prije mjesec dana, da se ta famozna riječ koju oni upotrebljavaju `genocid` ne može staviti ispred tih događaja", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

On je istakao da to treba da bude jasno i da bude potpuno podržana od svih takva kvalifikacija.

"Treba da bude podržana od svih racionalnih, normalnih ljudi, prije svega nas Srba jer vidimo da upravo ta satanizacija treba da posluži da se opere njihova nečasna istorija koja je bila uvijek u službi okupatora i onih koji su dolazili, konvertita koji su se prebacivali iz vjere u vjeru", rekao je Dodik.

On je ukazao na podatke da je predak Denisa Zvizdića - Juro Zvizdić, kome su Turci napastvovali ženu, da bi zaštitio porodicu, odlučio da promijeni vjeru i prihvatio islam.

"Mislim da bi bilo korektno da na to pitanje odgovaramo za nekoliko dana, da pustimo da sutra na najmirniji način, porodice, prije svega, odaju poštu stradalim Bošnjacima, mi isto tako stradalim Srbima", naveo je Dodik.

On je dodao da su neistinite političke konotacije koje su nesumnjivo postavljene od bošnjačke politike, da se samo obilježava i samo se pokušava reći da su u Srebrenici stradali Bošnjaci, a ne jednako i Srbi.

"Neću ići dalje oko ovoga mada imam šta da kažem jer poštujem bol porodica i bošnjačkih i ovom prilikom sam spreman da im uputim saučešće i da u tom pogledu dopustimo da bez političkih prepucavanja u miru obiđu grobna mjesta svojih članova porodice i na taj način budu sa njima", istakao je Dodik.

On je dodao da je o stalnom sahranjivanju nekih iz Viteza koji nemaju veze sa tim i drugih mjesta, mnogo toga rečeno.

"Ima podataka da su tabuti prazni, da u njima nema posmrtnih ostataka, nego se samo stavi ime", rekao je Dodik.

Činjenicu da delegacije iz regiona i ambasadori dolaze samo na obilježavanje 11. jula, a niko osim predstavnika Srbije na obilježavanje stradanja Srba, Dodik je nazvao čistim politikanstvom ambasadora i stranih delegacija.

"Pogotovo ta priča o (predsjedniku Crne Gore Milu) Đukanoviću koji je bio logistika za te događaje jer je opremao i davao neke logističke stvari za Vojsku Republike Srpske, ako baš hoće na taj način da se to posmatra", rekao je Dodik.

On je dodao da je Vojska Republike Srpske bila časna i branila srpski narod, a da je druga dimenzija što hoće neko to da satanizuje.

"Prisustvo stranih ambasadora prije svega je rezultat stereotipa koji je napravljen", istakao je Dodik.

On je rekao da je danas u novinama pročitao izjavu švedskog naučnika koji govori o tome da je nemoguće dokazati da je to bio genocid, imajući u vidu da ne postoji lokalni genocid i da je to izmišljotina jednog Amerikanca koji je muslimanske vjeroispovijesti, profesora, koji je u Kongresu svojevrjemeno tražio podršku za to da se stvar oko genocida revitalizuje i da se na taj način uspostavi tretman navodnih lokalnih genocida, što ne postoji.

"Ta platforma Kongresa je bila osnov za presuđivanje u Haškom tribunalu i sada svi to nastoje da održe kao takvo. To je i svojevrsno ponižavanje Holokausta i genocida koji su doživjeli Jevreji, recimo, u Drugom svjetskom ratu, a da ne pričamo o genocidu nad Srbima koji nisu nikada htjeli da prihvate", ukazao je Dodik.

On je rekao da je prošli vijek bio vijek genocida nad Srbima "od strane onih koji će sutra doći kao stranci da to posjete".

"Imate pogovaranje da je Inckov otac bio SS oficir. Ja nosim nasljeđe i vaspitan sam u partizanskoj porodice, moj i jedan i drugi djed bili su partizani. Ja sam vaspitan na tim vrijednostima kao što je vjerovatno Incko vaspitan na vrijednostima svog oca. I šta mi sada treba da ćutimo o tome i da kažemo da su oni nama dobrodošli. Vidite da nisu", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, mržnja prema Srbima ugrađena je u germanski kod koji se "protezao kroz prošli vijek i visoke predstavnike koje ovdje stalno guraju".

"Šta oni imaju da upravljaju nama ovdje u Republici Srpskoj? Mogu da vole ili ne vole, ali mislim da konačno treba da se skinu sa naše grbače i da nas puste na miru da ovdje gradimo miran život i da se borimo sa izazovima, a ne da nas stalno oni upotrebljavaju i zloupotrebljavaju onako kao oni hoće", rekao je Dodik.

On je naveo da Incku ne smetaju nazivi ulica po Sarajevu fašističkih prvaka iz Drugog svjetskog rata "a onda je otišao da se zgražava nad nekim muralom na nekoj privatnoj imovini".

"Čovjek koji ima svoju kuću, ima pravo da slika šta hoće, neće mu Incko i to određivati i govoriti i ulaziti u spavaću sobu, kao što su Turci radili svojevrjemeno. To govori o njihovom kontinuitetu, prije svega, insistiranja na stereotipu da samo jedni ne valjaju, a drugi su navodno žrtve", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, sva politika devedesetih godina napravljena je na satanizaciji i lažnoj priči o tome kako su Srbi pobili 300 hiljada Bošnjaka, odnosno muslimana, a sada je jasno da to nije tako i da je to bila neistina.

"I Dejtonski sporazum i način formiranja BiH pobijedio je koncepciju o referendumu kojom je trebalo narodi da se opredijele hoće li i li neće zajedno, što je bilo jedino racionalno, ali su onda rekli da ne mogu to dozvoliti jer su Srbi pobili 300 hiljada Bošnjaka", rekao je Dodik.

On je naglasi da se ista politika se nastavlja i dalje i da nije bilo nikakvog genocida, a da "mogu da rade šta god hoće".

"Ne želim da vrijeđam nijednog muslimana, ne želim da vrijeđam nijednu porodicu stradalih Bošnjaka, njima je svijet srušen kada su njihovi članovi porodice stradali. Samo oni politički motivisani na tome insistiraju", rekao Dodik i dodao da su politizacije dio jedne farse koja se pravi uporno i pokušava prodati svijetu.

Dodik je istakao da će Republika Srpska opstati i jačati, te da ona svoju snagu pokazuje sve vrijeme svog postojanja.

"Republika Srpska je neupitna i niko ne može da je umanji ili ukine osim neopreza koji bi narod srpske učinio i dao povjerenje nekima koji sada pokušavaju da ga prevare", rekao je Dodik.

On je naglasio da iz niza stečenih istorijskih razloga BiH ne može da bude država, ali stranci koji će se sutra postrojiti u Potočarima uporno će htjeti da promijene mišljenje srpskog naroda o tome.

"Oni misle da je pristojno da BiH može i mora, a mi koji živimo taj život i smatramo da ona za nas nije dobra mi ne smijemo da kažemo da to nije tako. Ta vrsta odnosa stranaca prema nama proći će jednog dana, prošli smo mnoge stvari, pa ćemo i to. Srbi su konsolidovan narod bez obzira što su oni učinili sve da ga unište i što nam brane da Srpska i Srbija budu jedno i u državno-pravnom smislu. Mi to živimo kako god i šta god oni učinili", rekao je Dodik.

On je naglasio da je jedina istina da su Srbi u Srpskoj i Srbi u Srbiji jedan narod koji pripada srpskom nacionalnom biću i državnom okviru.

"Srbi, za razliku od Bošnjaka, veoma su svjesni događaja koji su se dešavali u postupku raspada bivše Jugosalvije. Mi smo narod koji je najviše stradao i koji je najviše raseljen, a danas smo u Hrvatskoj ili FBiH gotovo egzotična pojava. U Sloveniji ne dozvoljavaju ni da budemo nacionalna manjina, iako je tamo više Srba nego drugih naroda kojima su dali taj status.

Da ne pričamo o Crnoj Gori i borbi naših ljudi da imaju pravo kao što imaju i drugi, ništa drugo i ne traže. Oni prihvataju Crnu Goru kao svoju državu i samo traže da budu politički faktor onoliko koliko su prisutni, jer u toj zemlji živi više od 30 odsto srpske populacije. Kad tome dodamo još i Kosovo i poziciju našeg naroda u Makedoniji onda imamo jasan pregled o položaju Srba", ukazao je Dodik.

U tom pogledu, kaže Dodik, kada se pogleda insistiranje na tome da jedan izolovan događaj kakav je Srebrenica do te mjere maksimalizujete i internacionalizujete onda je jasno da je to globalistička potreba za okupljanjem oko izmišljenih mitova.

"Od Srebrenice se pokušava napraviti osnivački mit za naciju koja je posljednjih decenija tri puta mijenjala svoj identitet. Prije 30, 40 godina bili su Srbi muhamedanske vjere, zatim muslimani sa malim 'm', a od 1993. Bošnjaci.

Oni su stalno konvertovali svoje nacionalno pripadništvo, a svijet pokušava da ih etablira jer mogu da ih koriste za saveznike. Za razliku od Bošnjaka, Srbi su istorijski narod koji je bio uporan u nastojanjima da očuva svoju slobodu i brani Evrope još od vremena Turaka i njihove najezde.

Taj mali narod je stao pred tu velesilu, stradao je i bio potučen ali taj zov slobode nije nestao nikada, ni poslije u balkanskim ratovima, u Prvom i Drugom svjetskom ratu, za vrijeme NATO bombardovanje... Srbi su ljudi koji se razlikuju od Bošnjaka i drugih naroda, jer mi ne kalkulišemo sa svojom slobodom svjesni da ćemo istrpiti ogromne gubitke, ali svoju slobodu ne damo", istakao je Dodik.

On je rekao da su Srbi možda mogli da budu malo manje gordi i snishodljivi i da rašire ruke čim neki stranac naiđe, ali onda to ne bi bili Srbi, već bi bili servilni narod.

Srpska da stekne imunitet od raznih "dušebrižnika"

Dodik je naveo da Republika Srpska, uprkos svim stradanjima i patnjama, treba da stekne imunitet od raznih "dušebrižnika" koji pokušavaju da je umire, pa je onda do kraja dotuku.

"Oni koji uporno ovih dana po Republici Srpskoj, a to su opozicione partije i neki pojedinci, pokušavaju sve da omalovaže i dovedu u pitanje, apsolutno su dio jednog globalističkog pristupa, predvođenog dijelom američke politike i zapadnoevropske politike predvođene Njemačkom, koja ide za tim da kaže da ovdje ništa ne valja i samo valja ono što oni misle daje u redu", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je to veoma opasno za Republiku Srpsku, pogotovo da oni preuzmu glavnu riječ u Srpskoj.

"Republika Srpska i srpski narod su prošli mnogo toga sa SNSD-om i sa mnom i sigurno su svjesni situacije u kojoj se nalazimo i ja obilazim ovih dana Republiku Srpsku i vidim da postoji energija i ona ista volja koju sam zaticao godinama da se Republika Srpska brani i odbrani na najvitalniji i najbolji mogući način", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska danas stabilna, da su njene institucije stabilne po svim mjerilima po kojima se mjeri stabilnost jedne zemlje i države.

On je istakao da Republika Srpska prolazi svaki od tih mjerila, od ekonomskih, političkih, pa i socijalnih.

"Naravno, imamo problem sa demografijom, imamo problem sa nekim drugim stvarima kao što je pojačana potreba za privrednom aktivnošću i investicijama ali to ne zavisi samo od nas, nego od mnogih regionalnih pa i globalnih faktora koje treba uzeti u obzir", naveo je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Dodik je naveo da pritisak na Republiku Srpsku nije nikad ni prestajao, a da se značajno tome priključila i opozicija u Republici Srpskoj iz nekog svog razloga.

Prema njegovim riječima, to što je Republika Srpska u gotovo nemogućim okolnostima od početka svog postojanja preživjela različite oblike napada i osporavanja, govori o tome da je ona vitalna i govori o tome da Republika Srpska, da nije stabilna, ne bi bila ni sposobna ni vitalna da se suoči i izbori sa svim izazovima koji su zaista ogromni.

Dodik je ukazao na kontinuirani, i prije postojanja Republike Srpske, srbofobični pristup značajnog dijela međunarodne zajednice, sa zapada koji je ušao u satanizaciju Srba i njihovih istorijskih prava kako bi obezbijedio povoljne aranžmane za svoje saveznike na Balkanu.

On je dodao da se u to nije uklopila Republika Srpska i trebalo je da prestane da postoji.

"Kada su htjeli to da verifikuju u Dejtonu, imali su na umu da će potepeno korak po korak ukinuti Republiku Srpsku do njenog besmisla i onog što se zove prazna ljuštura kako ne bi omogućili njen dugoročni opstanak", rekao je Dodik.

On je istakao da njihova kalkulacija tog vremena očigledno nije bila dobra jer je ovdje stajala volja naroda da se Republika Srpska očuva i da je bez obzira na njihovo ignorisanje Srbi dožive kao državu i da ima želju i ambiciju da jednog dana to i postane u međunarodno-pravnom smislu.

"Svi oni koji sada pokušavaju da govore o tome kako Republika Srpska ne može iz ovog ili onog razloga, isto su prolazili kao i te njihove zabrane tako da

Republika Srpska uprkos svim stradanjima i patnjama treba da stekne imunitet od raznih `dušebrižnika` koji pokušavaju da Republiku Srpsku umire, pa je onda do kraja dotuku", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, da bi se na najbolji način branilo ono što je Republika Srpska, onda se to mora činiti bez iluzija.

"Ne postoji mogućnost da ljudi koji su svoje konvertitstvo pokazali i ranije, kao što su /predsjednik SDS-a Mirko Šarović, predsjednik PDP-a Branislav Borenović, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, pa i potpredsjednik PDP-a Jelena Trivićka, i ne postoji mogućnost da se sa njima kreira odgovorna nacionalna politika", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da oni govore sa pozicija neodgovornosti i nevršenja vlasti i ne mogu da spoznaju sve izazove.

"Sada je, po njima, važno da su glasni i da pokušaju da okaljaju sve što je u Republici Srpskoj urađeno, a Republika Srpska danas sigurno izgleda jača i bolja nego ikada do sada bez obzira na sve izazove koje smo imali", istakao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska ima važne poluge svog postojanja, prije svega volju naroda, institucije koje se baziraju na toj volji, ima saradnju svojih prijatelja, dobre odnose sa Srbijom, Kinom, Rusijom i sa nekim evropskim zemljama, članicama EU, a relevantno je prihvaćena i uvažavana i od onih koji misle da ne treba Republika Srpska da postoji.

"Mislim da treba uzeti u obzir i predstojeće izbore za godinu i nešto dana, gdje opozicija pokušava da opštom galamom navede i zavede ljude na pogrešnu stranu", rekao je Dodik.

On je naveo da je Šarović nekoliko puta proglašavan najboljim ministrom u Sarajevu i dodao da "kad proglasite nekoga za dobrog u Sarajevu za muslimane, budite sigurni da je to loše za Srbe".

"Tako je i sa Borenovićem koji se uporno slika po Sarajevu, a nije našao da shodno da se slika u Istočnom Sarajevu pa da kaže `i ovdje je sigurno`. Ili u Banjaluci da to uradi. Da ne pričam o skorojevićima koji se nude kao alternativa, kao oni su mladi, oni su ovo, oni su ono, pa sklanjaju zastave kad dođe neko iz Sarajeva od straha ili da im se nešto ne prigovori", rekao je Dodik.

On je dodao da to govori o tome da su oni "izabrali put nipodaštavanja Republike Srpske, put na kome Republika Srpska njima služi samo da bi se dočepali nekih resursa i ništa više, put na kome je servilnost strancima za njih najvažnija stvar".

"A jasan stav koji mi imamo po njima je nepotrebno svađanje sa strancima. To je nepomirljivo, ja sam to nekoliko puta pokušao. Oni misle da su važni zato što neće", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, postoji značajna većina u Republici Srpskoj, Republika Srpska nije politički podijeljena i Republika Srpska je stabilna u tom pogledu.

"Ima neka marginalna politička manjina koja se oličava u ovome što se sada nudi kao opozicija. Narod će to reći najbolje na izborima. Ja sam uvjeren da će narod dati prednost kontinuitetu Republike Srpske i njenom razvoju bez izazova kakve bi mogli da donesu Šarović, Borenović, predsjednik DNS-a Nenad Nešić i neki drugi koji se na toj strani pojavljuju", naglasio je Dodik.

Turkovićeva je srušila spoljnu politiku BiH

Na pitanje da li se može zaustaviti samovolja ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković i njeni jednostrani potezi, kao i ignorisanje stavova Predsjedništva BiH koje je jedino nadležno za spoljnu politiku, Dodik je rekao da je ono što se zove spoljna politika BiH propast i da u tom pogledu nema dogovora jer je dogovor izigran na svakom mogućem koraku.

"Bisera Turković je kadar muslimana u BiH i ona je to tako i shvatila, ali još nije shvatila da je srušila spoljnu politiku BiH i da je ta spoljna politika ne samo u našim percepcijama potpuno neozbiljna i privatizovana nego i u mnogim drugim", istakao je Dodik u intervjuu Srni.

On je naveo da će Turkovićeva nastaviti da se tako ponaša, ali da zvaničnici iz Srpske imaju mehanizme da se tome suprotstave i to čine bez oklijevanja.

"Ambasadori iz Republike Srpske nemaju više nikakvu obavezu da slijede njene instrukcije, niti da rade bilo šta po njenom nalogu", rekao je Dodik.

Govoreći o posjeti potpredsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića Sarajevu, Dodik je rekao da ta osoba pokušava da se nametne, a izabran je minimalnim brojem glasova u Crnoj Gori koja je i onako malena.

"Poštujem svaki legitiman izbor pa i njegov, ali ne bi trebalo njega da komentarišem i da mu dajem neki značaj. Međutim, moram reći da je činjenica da je olako otišao od one neke svoje građanske priče i prebacio se na ultrancionalističku u kojoj je pokazao da mu je dominantno da se uvijek kada mu treba pokaže mržnja prema Srbima", istakao je Dodik.

On je naveo primjer da ta mržnja prema svemu što je srpsko došla do izražaja prilikom osporavanja zakona u Vladi Crne Gore koji idu za tim da se ponište zakoni koji oduzimaju imovinu SPC pa do usvajanja rezolucije o Srebrenici koja je donesena protiv Srba.

"Sada je potrčao da dođe i u Sarajevo da se tamo uslika bez obzira što je valjda toliko politički pismen da zna da je Predsjedništvo samo ako je odluka sva tri člana ili ako su sva trojica članova prisutna. Sve ostalo je privatna stvar", rekao je Dodik.

On je dodao da ne spori njegovo pravo da ide gdje god hoće, ali to demistifikuje njega.

"Što se tiče njegove izjave da gradnja projekta 'Buk Bijela' remeti odnose BiH i Crne Gore, Crna Gora nema veze sa tim, dok Sarajevo misli da ima pravo na sve pa pokušava na sve načine da spriječi i omalovaži bilo kakve napore koje zajedno ulažu Republika Srpska i Srbija.

Mislim da je to ključno pitanje - zajednički projekat Republika Srpska i Republika Srbija, a ne nešto drugo. Da je investitor bio iz Njemačke, niko ne bi progovorio nijedne riječi. Bez obzira na sve, mi ćemo nastaviti da gradimo 'Buk Bijelu', nećemo odsutati od tog višedecenijskog projekta. Više od 60 godina priča se da treba to uraditi i ovoj generaciji političara, meni i mojim saradnicima, pripalo je da završimo taj posao i mićemo ga i završiti", poručio je Dodik.

BiH ne može da teži EU sa kancelarijom visokog predstavnika

Govoreći o tome da li BiH uopšte može da razmišlja o evropskom putu kada ima visokog predstavnika i da li može da funkcioniše normalno sve dok političkim procesima upravljaju visoki predstavnici a ne domaći političari, Dodik je rekao da po svemu što Evropa jeste BiH ne može da teži EU sve dok je Kancelarije visokog predstavnika, iako se Evropa značajno promijenila u posljednjih 10, 15 godina.

On je podsjetio da je Njemačka 2005. godina bila za to da se ukine visoki predstavnik, a sada upravo ona šalje visokog predstavnika u BiH.

"Sve to oni rade u skladu sa nekim svojim interesima. Obično sve države imaju nekoga koji je visoko pozicioniran, pri kraju je političke karijere pa žele da ga malo poprave finansijski ili na neki drugi način zadovolje njegov kraj karijere i onda ga šalju u zemlje kao što je BiH, koju oni drže za nestabilnu iako je ona, prema svim tim međunarodnim kriterijumima, više stabilna nego neke članice EU i zadpadnoevropske zemlje", istakao je Dodik.

Samo kada se uporede podaci o opštem kriminalitetu BiH i drugih zemalja, naveo je Dodik, vidjeće se koliko je to različito i koliko više ima kriminaliteta u zapadnim zemljama nego u BiH.

"Znam podatke za Republiku Srpsku koji su drastično u korist Srpske gdje je smanjena stopa opšteg kriminaliteta, ne postoje terorističke i kriminalne grupe koje vladaju kao što ih ima na Zapadu, gdje svakodnevno imate te slučajeve, a ti isti sa Zapada nam ovdje dolaze i govore o borbi protiv kriminala. Neka se oni bore protiv kriminala u svojoj zemlji a mi ćemo u svojoj i borimo se i to uspješno", naglasio je Dodik.

Spajanje funkcije predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva - jačanje Srpske

Na pitanje da pojasni ideju o eventualnom spajanju funkcije predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, koja je izazvala oprečne reakcije, Dodik je rekao da to nije završen posao, ali svakako misli da je ideja dobra.

"Mi kao društvo moramo prihvatiti da se na pravi način odnosima prema različitim stavovima. Čujem da neki kao Šarović govore kako je to ukidanje funkcije predsjednika Republike što nije tačno. Moj bazični prijedlog jeste da izabrani predsjednik Republike Srpske na neposrednim izborima po funkciji bude i član Predsjedništva. To je ono što je prijedlog, a to što Šarović i drugi čitaju to je njihova priča. Identični su napadi i muslimana na tu ideju ali oni su se ućutali nakon prvih reakcija o tome i to sada Šarović i Branislav Borenović odrađuju umjesto njih pa napadaju tu vrstu priče", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da kao dugogodišnji političar u Republici Srpskoj smatra da ukoliko postoji spremnost da to treba uraditi i da bi Republika Srpska na taj način u liku predsjednika Republike dobila čovjeka koji ostvaruje i funkciju član Predsjedništva.

"Sve do mog dolaska na poziciju srpskog člana Predsjedništva, predsjednik Republike Srpske gotovo se ništa nije pitao. Navešću samo primjer imenovanja ambasadora iz reda srpskog naroda. Nijedan od njih nije imenovan dok nisam prethodno dobio saglasnost Kabineta predsjednika Srpske ili je bio njegov prijedlog. To je samo jedan primjer da ima mnogo značajnoh zajedničkih poslova, a posebno u pogledu jačanja Republike Srpske. Kada bi se objektivno napravila analiza, vidjelo bi se da je najbolje da se to spoji i da predsjednik Republike predstavlja Republiku u Predsjedništvu BiH", pojasnio je Dodik.

On je rekao da samo treba biti dobronamjeran i pokušati biti racionalan, pa bi se shvatio značaj ove ideje jer ona jača Republiku Srpsku, a ovi koji galame su glasnogovornici bošnjačkog političkog korpusa Sarajeva i to nije njihovo mišljenje.

"Kada sam to predložio na sjednici Predsjedništva BiH, kojoj je prisustvovao i Metju Palmer, veoma žestoko je reagovao Šefik DŽaferović tvrdeći da je to neprihvatljivo i da predstavlja derogaciju BiH, a onda dođemo u Srpsku i slušamo ove druge. U svakom slučaju dobre je da se o tome priča i vjerujem da će dijalog dati i racionalni odnos prema toj temi", ocijenio je Dodik.