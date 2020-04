Dodik: Ponovo ću pozvati narod da glasa za Trampa

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će ljude sa Balkana ponovo pozvati da podrže Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima jer smatra da može vratiti SAD sebi i razviti ih do mjere da brinu o unutrašnjim pitanjima, a ne o onima vezanim za Republiku Srpsku.

Dodik smatra da Tramp može bolje da postavi korelaciju između zemalja jer je biznismen i da će to biti bolje nego da Amerika dobije predsjednika koji će biti militantan i koji bi mogao da svijet okrene naglavačke.

Napominjući da se stara američka administracija pokazala gotovo neprijateljskom u BiH, podržavajući visokog predstavnika u oduzimanju ovlaštenja, Dodik je rekao za "Sputnjik" da Amerikanci ovdje više ništa ne mogu da nametnu.

Dodik je podsjetio da su i 2014. godine Amerikanci pokušali organizovati opoziciju u Srpskoj, medije i sve protiv njega, pa ni tada nisu uspjeli.

"Ovdje to odlučuje narod i oni to moraju da razumiju. Ja ću ostati ovdje dok me narod bira, a ne dokle me hoće ili neće Amerikanci, jer da se njih ticalo, ja ovdje ne bih bio već deset godina", kaže Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Dodik je dodao da mu je drago što nije izbor Amerikanaca, već naroda u Republici Srpskoj.