Dodik: Posjeta Lavrova od velikog značaja za Republiku Srpsku

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je predstojeća posjeta ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Banjaluci od velikog značaja za Srpsku, jer je on veliki prijatelj srpskog naroda i dobar poznavalac prilika u BiH.

"Informisaćemo Lavrova o stanju u Srpskoj i razgovarati o načinima na koji Rusija može da investira u neke projekte u Republici Srpskoj i da bude još prisutnija u Srpskoj. Mi to želimo, a to što se ne sviđa Britancima - šta da radimo to je njihova stvar", istakao je Dodik.

On je naglasio da je velika čast da Republika Srpska ima priliku da u petak, 21. septembra ugosti ruskog šefa diplomatije u Banjaluci.

"Izražavamo veliku zahvalnost za odluku da dođe u Republiku Srpsku jer znamo koliko opstrukcija ima u Sarajevu da bilo koji diplomata dođe u Banjaluku. Nažalost, čak i Srbi poput /ministra inostranih poslova u Savjetu ministara/ Igora Crnatka za svoj maksimalni uspjeh smatraju to da neke diplomate ne posjete institucije Republike Srpske, pa pokušava da to 'kamuflira' pričom kako on saziva ministre u Banjaluku pa je tako pozvao i /šefa diplomatije samoproglašenog Kosova Bedžeta/ Pacolija i to smatra uspjehom", istakao je predsjednik Srpske.

On je rekao da je Lavrovu poznata situacija u BiH još od vremena kada je bio ambasador Ruske Federacije u Savjetu bezbjednosti UN i sve vrijeme, radeći i kao ministar spoljnih poslova zna veoma dobro šta je Dejtonski sporazum.

"U tom pogledu, Rusija se ponaša veoma principijelno. Sa svim svojim problemima i osporavanjima koje pokušava da joj nametne Zapad, Ruska Federacija pokazuje svoju vitalnost i mi cijenimo njihovu objektivnu stranu i potpuno uravnotežen pristup situaciji u BiH. Oni sve ove godine izričito stoje iza svog stava da se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati i da bilo kakva promjena mora da bude dogovor unutar BiH", naglasio je Dodik.

On je naveo da to veoma dobro zna i Zapad, ali da je svih ovih godina manipulisao sa kompromisima i konsenzusima koji su pravljeni u BiH.

"Zapad je vršio nesnošljiv pritisak i to su prikazivali kao kompromisno rješenje - što nije tačno, jer nema kompromisa na bazi pritiska i manipulacija koje su ovdje provodili. Te odluke koje su donesene nisu odluke izrazite volje naroda, nego odluke pod prisilom. Ne želim da kritikujem nikoga od mojih prethodnika političara, jer je to bilo jedno nesnošljivo vrijeme i dijelom mogu da razumijem. Jedino mi je krivo što nismo napustili ta neka mjesta i sastanke i rekli nećemo da učestvujemo u tome", rekao je predsjednik Republike Srpske za Srnu.

Dodik je podsjetio da je nekoliko puta odbio da učestvuje na takvim sastancima, jer nije htio da donosi odluke koje trebaju Zapadu.