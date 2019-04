Dodik: Posjeta Vatikanu zvanična

RIM - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras u Rimu da je njegova posjeta Vatikanu zvanična i da će to potvrditi njegov sutrašnji sastanak sa poglavarom Rimokatoličke crkve.

Dodik je, povodom izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika DŽaferovića da posjetu Vatikanu ne realizuje u ime Predsjedništva kako se to u javnosti želi predstaviti, istakao da ga je u Rimu večeras dočekao zvanični protokol Vatikana i da ne zna šta još treba da objasni.

"Mislim da je to uobičajeno u okviru procedura koje važe u Predsjedništvu da član Predsjedništva koga pozove neko iz druge države može da ode u zvaničnu posjetu. Ja samo koristim to, kao što je i prije samo mjesec dana uradio i /član Predsjedništva/ Željko Komšić kada je odlazio u Sjevernu Makedoniju. Za male duše i one koji žele da nešto sitničare, uvijek ima prostora za to", rekao je Dodik za ATV.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je doputovala u Rim zajedno sa Dodikom, istakla je da ovo treba da bude jedna od stepenica izgradnje boljeg povjerenja u budućnosti kada je riječ o međuvjerskim i međuetničkim odnosima.

"Zadovoljstvo mi je što se nalazim u delegaciji predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, jer kao predsjednik Republike Srpske sam zainteresovana za dobru saradnju", navela je Cvijanovićeva.