Dodik: Poslije deklaracije smo dobili mnoge pozive, da nas pitaju šta je

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras, na svečanom koktelu na kraju Prvog svesprskog sabora "Jedan narod, jedan sabor – Srbija i Srpska", da je srpski narod u prošlom vijeku izgubio pola svog stanovništva, a da će se ovog vijeka sigurno ujediniti i sigurno će biti jedno kao i da će ubuduće Srbija i Republika Srpska 15. februara obilježavati Dan državnosti.

"I ovaj narod danas ima dvije države. Srbiju i Republiku Srpsku. I kad kažete država, to nije samo teritorija, nije samo stanovništvo, nije samo izvršna vlast, kako to definišu pravnici i naučnici, nego je prije svega ljubav prema njoj. I kad ja to kažem, onda imam na umu upravo ono što je Bosna i Hercegovina. Kako je to država koja nema ljubavi? Nego ima sile i prisile", rekao je Dodik.

On je dodao da samo narod koji se usudi da brani svoj identitet može da uspije.

"Bezbroj puta ću reći i nikad mi neće dosaditi da kažem da odnosi Republike Srpske i Srbije nikada nisu bili ovako suštinski, puni razumijevanja do predsjednika gospodina Aleksandra Vučića. Uvijek se nam govorilo da nas vole, da smo braća, a sad osjećamo i da smo voljeni i nismo samo braća, već da zajedno radimo na izazovima i da smo zajedno spremni da nosimo teret i odgovornost i da zajedno kažemo šta hoćemo, a da ne gledamo na neke daleke kancelarije i nagađamo šta bi oni htjeli, a da mi radimo", poručio je Dodik.

Kako je rekao, obilježavamo današnji dan kao dan koji piše jednu novu istoriju.

"Danas smo poslije deklaracije dobili mnoge pozive, da nas pitaju šta je. Ali mi znamo šta je, za početak, što je najvažnije jeste da ćemo 15. februara obilježavati Dan državnosti Republike Srpske i Republike Srbije", naveo je Dodik.

Kako je rekao, Vučić i on nastaviće da rade odgovorno zagledani u budućnost.

"Aleksandar Vučić, čovjek koji jeste političar, ali je prije svega državnik. Čovjek koji sada stoji i razmišlja šta će biti za 10 godina. I to je razlika između onih koji trče da budu kao neki političari i državnika koji sanja državu, koji živi državu. Koji ne odmara mozak kad spava i misli šta dolazi za pet ili 10 godina. Srbija i srpski narodi odavno nisu imali takvog čovjeka", poručio je Dodik, piše Tanjug.

