Dodik: Postojanje BiH zavisi od postojanja entiteta

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da su Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima dio ustavnog ustrojstva BiH, jer su sastavni dio Ustava BiH.

"Upravo ti dokumenti garantuju pravo naroda na samoopredjeljenje, tako da je svaka priča o tome da Ustav i Dejtonski mirovni sporazum ne daju pravo narodima da se opredijele gdje i kako žele da žive neistina koju plasiraju oni koji bi da zadrže status kvo u kojem je samo njima dobro", rekao je Dodik upitan da prokomentariše izjavu politikologa Bodo Vebera da izjava srpskog člana Predsjedništva BiH o razdruživanju BiH "njegova stara zamjena teza" i da "on koristi disfunkcionalnost BiH kao argument za njeno ukidanje".

Na pitanje da prokomentariše stav Ambasade SAD u BiH da ni Dejtonski sporazum ni Ustav BiH ne daju mogućnost da se ijedan entitet otcijepi, te da postojanje bilo kojeg od dva entiteta u potpunosti zavisi od postojanja BiH, Dodik je rekao da je krajnje vrijeme da Bošnjaci koji drže pres-službu američke Ambasade u Sarajevu prestanu da je zarobljavaju i da kreiraju javne stavove Ambasade.

"Znamo da će ovo američka Ambasada demantovati, ali i mi i oni znamo da je ovo istina", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da postojanje BiH zavisi od postojanja entiteta, jer su oba entiteta nastala prije konferencije u Dejtonu gdje su oba ugurana u ovo što danas zovemo BiH.

On je naglasio da to potvrđuje i činjenica da je Republika Sropska, baš kao i FBiH potpisnica svih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kako je nešto što je tek nastalo sporazumom moglo da potpiše taj sporazum, rekao je Dodik, pitanje je za sve koji posljednjih dana i godina tvrde šta je ovdje starije.

"Umjesto ispraznih priča koje se svode na to da treba da sjedimo i ćutimo nezadovoljni položajem u koje su nas doveli međunariodni mešetari izvrćući Dejtonski mirovni sporazum, ja uporno predlažem razgovor i dogovor - ili ćemo se vratiti na izvorni Dejtonski mirovni sporazum ili ćemo gledati kako da se mirno raziđemo", poručio je Dodik.

On je naglasio da to nije prijetnja sukobima i da on nije čovjek koji zagovara politiku sukoba.

"Ja sam čovjek politike čistih računa, jer samo tako ćemo stvoriti okvir da naši narodi žive mirno jedni pored drugih ako ne mogu jedni sa drugima. Mislim da smo uludo potrošili silne godine lažući jedni druge i cijeli svijet da ovakva BiH može da opstane. Plaćene analitičare, koji žive podgrijavajući laži o sukobima u BiH, pozivam da ili zaćute ili daju konstruktivan doprinos političkim prilikama u BiH", zaključio je srpski član Predsjedništva BiH.