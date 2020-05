Dodik: Postoje svi uslovi za raspodjelu sredstava MMF-a

ISTOČNO SARAJEVO - Sve do sada poznate procedure o aranžmanima sa MMF-om su ispoštovane, tako da guverner Centralne banke BiH nema nijednog razloga da ta sredstva ne podijeli kako je to predviđeno u pismu namjere, rekao je danas Milorad Dodik, lider SNSD-a, nakon sastanka delegacija te stranke i HDZ-a BiH.

Dodik je podsjetio da je dogovoreno da se podigne određeni iznos sredstava od MMF-a na način da Srpskoj ide 38 odsto, a ostatak FBiH, s tim što oba entiteta po pola procenta upućuju Brčko distriktu. Podsjetimo, riječ je o 333 miliona evra.

Što se tiče federalnog nivoa, kako je podsjetio Dodik, dogovoreno je da od pripadajućih sredstava za FBiH, 50 odsto ide na federalne račune, a 50 odsto se dijeli kantonima.

"Sada imamo zastoj, koji govori o tome da se ta odluka očigledno ne poštuje u dijelu neprihvatanja da se to utvrdi kao obaveza samih federalnih vlasti da sredstva podijeli kantonima. Zato su sredstva blokirana", podsjetio je Dodik nakon sastanka kojem su prisustvovali i funkcioneri SNSD-a Nikola Špirić i Zoran Tegeltija, inače predsjedavajući Savjeta ministara BiH, te sa druge strane, u delegaciji HDZ-a lider te stranke Dragan Čović i Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH.

Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH, smatra da je blokada nepotrebna.

"Mislimo da je ovo nepotrebno i da dodatno usložnjava odnose u BiH te da BiH gubi kredibilitet jer je novac tražila hitno, a on sada stoji blokiran", istakao je Dodik i pozvao Centralnu banku da izvrši raspodjelu sredstava.

Kako je istakao, i drugi plasmani koji treba da dođu u BiH prate sredstva MMF-a.

"I ako sredstva MMF-a nisu došla do krajnjeg korisnika, onda imamo problem", naveo je Dodik, dodajući da postoje svi neophodni i dokumenti i uslovi da guverner Centralne banke izvrši raspodjelu sredstava.

Čović, koji je i predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH, izjavio je prije sastanka da nema odluke Savjeta ministara u vezi sa za preraspodjelom 330 miliona evra od MMF-a i da tu nema nikakve politike.

"Imate Vijeće ministara. Resorni ministar ima obavezu da predloži nešto, on to predloži, bošnjačka strana to odbije. Zovite to kako god hoćete. Po zakonu, po Ustavu, iz resora finansija dolaze prijedlozi za MMF. Naročito nakon što smo te stvari dogovorili i izašli pred medije... Mislim da smo se sve dogovorili i da je to trebalo pretočiti u djelo", kazao je Čović.

Navodi da je sve dogovoreno i usvojeno kada je riječ o sredstvima MMF-a, što je naposljetku i javnosti predočeno.

"Nema nijedan političar da kaže da to treba podijeliti ovako ili onako. Sve je dogovoreno. Tačno je definisano šta će dobiti FBiH, šta RS... Postoje jasne procedure šta ko mora uraditi. Jedino nemamo odluku Vijeća ministara. Tu nema nikakve politike. To je posao koji se mora završiti. Sve je ostalo nadmudrivanje", rekao je Čović.

Bakir Izetbegović, član Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik SDA, u vezi s raspodjelom sredstava MMF-a izjavio je da treba postupiti po Ustavu i po zakonu.

Po njegovim riječima, jasna je stvar da ne može Savjet ministara BiH naređivati FBiH način na koji će raspodijeliti sredstva.

"Ta stvar je definirana od strane Federalnog parlamenta i sve što je potrebno je jednostavno proslijediti sredstva entitetima koji će onda svoj udio dati Brčko distriktu, a Federacija će podijeliti sredstva onako kako je već odlučeno. Tako da mi nije jasno čemu dalje ovakav kapric, osim ako se radi o namjeri da se kantoni posebno učine vidljivim, da se posebno pozicioniraju i kao neki novi entitet u odnosu na Vijeće ministara BiH", kazao je Izetbegović.