Dodik: Poštovati slovo Dejtona i njegove anekse

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tokom današnjeg Samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Turskoj da je vrlo važno da se u regionu širi svijest o poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovih aneksa, odnosno sastavnih dijelova, te da Srbija i Hrvatska preuzmu ulogu koju imaju kao potpisnice ovog sporazuma i odgovornost za njegovo sprovođenje.

Dodik je naglasio da u vezi sa tim svi koji žele da očuvaju međunarodno pravo treba da poštuju ranije donesene odluke u kojima su učestvovali.

Kada je riječ o NATO, Dodik je podsjetio da BiH nije integrisana u ovaj vojni savez, niti ima namjeru, te da je odlučila da ne prejudicira to rješenje, kao i da će biti potrebno da se o tome odlučuje, ako ikada dođe do toga.

"Nema prethodno donesene odluke o toj temi. Iznenađuje da se BiH našla kao tema na nedavnom samitu NATO, iako nije članica, niti aspirant za članstvo", rekao je Dodik za RTRS.

On je podsjetio da je na insistiranje predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u završnu deklaraciju pomenutog samita uvrštena referenca koja se odnosi na Dejtonski mirovni sporazum, navodeći da je to uobičajena klasifikacija koja podrazumijeva poštovanje ovog sporazuma, a time i Ustava BiH.

"Ako se poštuje Ustav, onda se poštuje da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i da je to suština. To što su neki tražili da se posebno izvuče konstitutivnost, to je bespotrebno, jer se spominje sam Dejtonski sporazum", rekao je Dodik.

Dodik je rekao i da su njemu uvedene sankcije SAD, jer se navodno protivi Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali da vjeruje da je svima u BiH i regionu jasno da je jedan od najčvršćih zagovornika sprovođenja slova Dejtona.

"Vjerujem da je svima u BiH i regionu jasno da sam ja jedan od najčvršćih zagovornika sprovođenja slova Dejtona, ali očigledno neki tumače da imaju pravo na 'poštovanje duha Dejtonskog sporazuma'. Kako neki bezočno krše Dejtonski sporazum i nemaju nikakve sankcije i imaju pravo to da rade, a primjenjuju se sankcije na druge, poput mene", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da izuzetno cijeni interes predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa primjenom Dejtonskog sporazuma, ističući da je to konstruktivno, te da i uloga Milanovića može da bude ista takva.

Predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik boravi u Turskoj, gdje učestvuju na Samitu Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, a potom će učestvovati i na Antalija diplomatskom forumu.

Planiran je i sastanak sa turskim predsjednikom.