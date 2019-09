Dodik: Povećati plate u Srpskoj

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, nakon sjednice Izvršnog komiteta ove stranke rekao je da plate u Republici Srpskoj treba povećati te da će radna grupa već iduće sedmice analizirati to pitanje kako bi od Nove godine došlo do povećanja.

"Mislimo da treba da se povećaju plate, ali da to bude u realnim okvirima", rekao je Dodik.

Nakon sjednice Izvršnog komiteta, Dodik je rekao da su usvojeni i zaključci koje je ranije usvojio Glavni odbor SNSD-a te da će oni biti dostavljeni opštinskim odborima i koalicionim partnerima kako bi bili pripremljeni za posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Imaćemo odgovor na parlamentu Republike Srpske i to pripremamo vrlo ozbiljno. Odgovor će biti u skladu sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom", rekao je Dodik odgovarajući na pitanje u vezi s problemima funkcionisanja BiH.

Izvršni komitet podržao je i odluku Vlade Republike Srpske da se ide u rekonstrukciju svih putnih pravaca u Republici Srpskoj, koja treba da se radi i iz vlastitih izvora JP "Putevi Republike Srpske".

Govoreći o vojnoj vježbi koja je održana na Manjači, Dodik je rekao da to nije bila nikakva NATO vježba, kako tvrdi opozicija, te da, dok je on član Predsjedništva BiH, takvih vježbi u kojima bi učestvovali NATO avioni ili NATO formacije neće biti na teritoriji Republike Srpske, kao što nikada neće doći do nacionalnog plana za NATO.

Sastanku su prisustvali članovi Izvršnog komiteta - predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednici Željka Cvijanović i Igor Radojičić, generalni sekretar Luka Petrović, predsjednik Društveno-ekonomskog savjeta Zoran Tegeltija, predsjednik Političkog savjeta Slavko Mitrović, predsjednica Aktiva žena Nada Tešanović i predsjednik Mladih SNSD-a Denis Šulić.