Dodik: Povući ćemo saglasnosti na sporazume o vojsci i VSTS

BANJALUKA - Srpski čaln Predsjedništva Milorad Dodik poručio je večeras da će biti povučene saglasnosti Republike Srpske date na sporazume o vojsci (formiranju Oružanih snaga BiH) i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS).

"Ovih dana popisujemo sve ono što je urađeno od strane visokih predstavnika ili kroz naše sporazume i davanja saglasnosti. Mi ćemo povući naše saglasnosti na sporazume o vojsci i VSTS-u“, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da postoji želja da se predloži, a o čemu će se ovih dana i odlučivati, da se kroz rušenje zakona o vojsci u roku od nekoliko mjeseci formira vojska Republike Srpske.

"To je sve u skladu sa Ustavom i nema mjesta na svijetu gdje se zakonom pokušava srušiti Ustav, samo nama pokušavaju tako nešto da kažu. U Ustavu BiH piše da postoji vojska Republike Srpske", naveo je Dodik.

On je pozvao na konsenzus u Narodnoj skupštini Republike Srpske prema tim i drugim bitnim pitanjima za Srpsku, među kojima su i nametnute odluke visokih predstavnika.

Prema njegovim riječima, konsenuz mora biti suštinski, mora biti rigorozan odnos u odbijanju svih odluka visokih predstavnika koje nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

On je ukazao na to da u Srpskoj postoji većina koja može odlučivati, dodajući da bi bilo dobro da u stvarima bitnim po Srpsku svi u tome budu, te ih je i pozvao na to.

"Mi smo ti koji imamo izvorna ovlaštenja, a to što neko kome je dato da tumači Dejtonski sporazum kroz izvršne odluke nameće promjenu ustavnog sistema, to mu nije dato", istakao je Dodik.

Ne postoje, naglasio je, nikakva primoravanja nekog da nešto radi, već da vlast i skupštinska većina raspolažu sa dovoljno kapaciteta da rade ono što je neophodno i što je konceptualni pristup.

Konstatovao je da se u Srpskoj sve problematizuje, kao što je najnoviji slučaj sa zakonom o šumama i odlukom Ustavnog suda BiH vezanom za taj zakon.

"Kažu da se to mora urediti na nivou BiH, a čim se to uređuje na nivou BiH , onda se daje pravo da BiH raspolaže tom imovinom. Da ne govorim o tome kako bi i da li bi ikada bilo saglasnosti FBiH da se formiraju 'Šume Republike Srpske'", naveo je Dodik.

On je naglasio da to i slično tome treba odbiti i odbaciti.