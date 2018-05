Dodik: Pozvaću Putina da posjeti Srpsku

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, rekao je da će sutra na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu pozvati predsjednika Rusije Vladimira Putina da posjeti Srpsku.

Dodik je rekao da to čini redovno i da se stvaraju određeni preduslovi da se ta posjeta dogodi s razlogom.

"Nikada nisam odustao od toga, ali sam razumio zašto i kako je to moguće. Uvijek se nadam da će se stvoriti prilika za tako nešto. Mislim da sada radimo jedan dobar projekat koji bi mogao privući i njegovu pažnju, i bilo bi nam veoma drago da to uradi. Prošle godine smo na ovom forumu razgovarali da on bude gost na događaju povodom završetka Srpsko-ruskog pravoslavnog centra u Banjaluci", rekao je Dodik.

On je naveo da je ostalo obećanje da će to tako biti, ali da, naravno, treba izgraditi pomenuti centar, pa dogovoriti termine posjete.

"Vjerujem da će neko sa nivoa Ruske Federacije ovog ljeta ili u ranu jesen doći u Banjaluku na postavljanje kamena temeljca za izgradnju srpsko-ruskog pravoslavnog centra", naveo je Dodik, koji prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Dodik je ocijenio da Srpska ima prijatelja u velikoj Ruskoj Federaciji i u imenu njenog predsjednika Vladimira Putina, s kojim se u kontinuitetu godišnje sastaje barem dva puta.

Prisustvo Forumu veliki korak za Srpsku

On je istakao da njegovo prisustvo na Forumu u Sankt Peterburgu, čiji je pokrovitelj Putin, ima veliki značaj za Srpsku, jer se tamo masovno okupljaju biznismeni, državnici, političari, bankari i zvanice iz cijelog svijeta.

"Sama činjenica da sutra bude vijest da smo se sastali sa Putinom sasvim je dovoljna da se Srpska primijeti i opazi kao partner Rusije, da nema hladno-vrućih odnosa i da su ti kontakti uvijek prijateljski i veoma srdačni", ocijenio je Dodik.

On je za RTRS naglasio da je za njega posebna privilegija što već desetak godina u kontinuitetu, bar dva puta godišnje ima sastanke sa Putinom i što se dogovara zvanični sastanak s njim u septembru u Moskvi. "Ostalo je da se dogovori još datum, mi imamo o čemu da razgovaramo", rekao je Dodik.

Trajno zahvalni Rusiji

On je istakao da će Srpska ostati trajno zahvalna Rusiji i ruskom predsjedniku na vetu u Savjetu bezbjednosti UN kojim je spriječen sramni pokušaj Velike Britanije da okarakteriše Srbe kao genocidne u prošlom vijeku.

Dodik je dodao da je zahvalan Rusiji i što se u Savjetu bezbjednosti na objektivan način razmatra i prezentuje izvještaj Srpske o stanju u BiH, pored izvještaja koji svakih šest mjeseci podnosi visoki predstavnik Valentin Incko, koji u tom dokumentu kontinuirano negativno ocjenjuje Srpsku i pokušava je okriviti za sve.

"Rusija se ne odnosi navijački kako žele da je prikažu. Ona ima ujednačen stav i ona je za poštivanje međunarodnog prava, za razliku Incka koji to pravo krši i koji bi zbog toga trebao odgovarati", rekao je Dodik.

Što se tče ekonomske saradnje sa Rusijom, predsjednik Srpske je naglasio da se ruska ekonomska pažnja pozitivno pokazala u vezi sa Rafinerijom nafte u Brodu, i to u vremenu kada su svi ekonomski i tehnološki razlozi ukazivali na to da se ta fabrika isječe i proda u staro gvožđe.

"A onda su se Rusi pojavili, prihvatili modernizaciju, uložili ogromna sredstva i ta firma sada stabilno posluje. Kompanija `Zarubežnjeft` radi odličan posao u Srpskoj, održava zaposlenost i modernizuje proizvodnju. Bio sam prije nekoliko dana u Rafineriji u Modriči i vidio nove pogone, što govori da su zainteresovani da tu ostanu i rade. To su stvari zbog kojih treba da budemo zahvalni Putinu i Rusiji", istakao je Dodik.

Odlični odnosi sa Rusijom, Kinom, dobri sa EU

On je rekao da Srpska ima odlične odnose s Rusijom, veoma dobre sa Kinom i dobre sa EU.

"Imamo odlične odnose i poštivanje prema SAD, ali neki njihovi službenici u Sarajevu u tom pogledu prave pometnju, narušavajući te odnose. Ali i to ćemo iznivelisati", poručio je Dodik.

On je rekao da je Srpska, kao dio međunarodno priznate BiH, na globalnom planu u prilici da se godišnje sretne sa dva od tri, četiri najvažnija lidera u svijetu.

"Prema tome, kao predsjednik Srpske osjećam se veoma ponosnim i zadovoljnim što sam bio u prilici da sve ove godine skrećem pažnju tim ljudima da Srpska bude na dnevnom redu njihovih protokola", rekao je Dodik.

On je, u kontekstu učešća na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, podsjetio da treba razumjeti da je Srpska malo tržište, te da je naslijedila probleme iz nekadašnjeg socijalizma i ekonomije koja nije bila tržišna.

Dodik je naveo da će mu neki kvazianalitičari i kolumnisti zamjeriti što prisustvuje Forumu zajedno sa najvećim evropskim i svjetskim državnicima.

"Ponosan sam na to. I svaki budući predsjednik treba da gradi odnose sa Rusijom i obezbijedi takve sastanke. Taj kontinuitet se mora održati. Ukoliko oni, koji su u Sarajevu, dođu na vlast u Srpskoj, mi gubimo partnere. Nemamo vremena za to. Naši partneri i dobri odnosi sa Rusijom moraju ostati neupitni, koliko god mene napadali ili stavljali na neku listu", rekao je Dodik.

On je upozorio da američka Ambasada u BiH izdvaja šest miliona dolara za sprečavanje navodnog ruskog uticaja na ovim prostorima, a Rusija nijedan dolar "za sprečavanje američkog uticaja, koji je ovdje dominantan i svi to znaju".

"Iz toga se konstruiše priča otkud meni pravo da budem u prilici da se sretnem sa Putinom. Naravno da jedan veliki ,francuski predsjednik Emanuel, Makron ili bilo ko drugi ima to pravo, ali otkud jednom `malom` Miloradu Dodiku to pravo i mogućnost... On je sumnjiv čim to radi i nedopustivo je da neko iz te sredine i tog kapaciteta može da sjedi sa jednim velikim Putinom...", naveo je Dodik.

Rusija pretrpila sankcije Zapada

On je ocijenio da je Rusija pretrpjela najdugoročnije i kontinuirane sankcije Zapada, čiji je cilj da ta zemlja ne ojača koliko joj objektivno pripada u globalnom procesu.

Dodik je rekao da se Rusija s Putinom na čelu polako vraća na globalnu scenu, te da je danas bez sumnje najvažniji igrač u svijetu, osim SAD, Kine i nekih drugih zemalja.

Predsjednik Srpske od danas boravi u višednevnoj posjeti Sankt Peterburgu, gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a sutra će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, ruskim zvaničnicima, privrednicima i predstavnicima poslovne zajednice.