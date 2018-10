Dodik: Pozvaću Putina u Banjaluku

SARAJEVO - Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da nijednog trenutka nije sumnjao u svoju pobjedu i najavio da namjerava da pozove predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina da posjeti Banjaluku, ali ne i Sarajevo.

Obrazlažući zašto ne bi Putina pozvao u Sarajevo, Dodik je rekao da vjeruje da ruski predsjednik tamo nije dobrodošao i da se zna za koga.

Dodik je za TV 1 istakao da je njegova pobjeda savim jasna što potvrđuje da ima impozantnih 70.000 glasova više nego kandidat Saveza za pobjedu Mladen Ivanić.

On je ocijenio da su novoizabrani hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić i bošnjački Šefik DŽaferović legitiman izbor njihovih naroda, te da nema mogućnost da tu bilo šta promijeni.

Dodik je naveo da je Komšić izabran glasovima Bošnjaka, što jeste legalno, ali da će se vidjeti da li je njegov izbor politički legitiman.

On smatra da je Komšić malo prenaglio sa svađama sa Hrvatskom i Srbijom, što ne doprinosi mogućnosti da se Predsjedništvo BiH uspostavi kao regionalni partner.

"Komšić Hrvatskoj prijeti tužbom zbog pelješkog mosta, a Srbiji govori da prizna Kosovo. Svakako da to umanjuje šansu za bilo kakav politički proces na regionalnom nivou", rekao je Dodik.

On je ocijenio da Komšić nije autentični predstavnik hrvatskih nacionalnih interesa u BiH i upozorio da to što hrvatske političke predstavnike izglasavaju Bošnjaci može biti opasna politička igra u BiH.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, naveo je da u prethodnim mandatima u salama Predsjedništva BiH, gdje su održavane sjednice i primani strani gosti, nije bilo zastave Republike Srpske, što će on nastojati da promijeni.

On je ponovio da je legitimni predstavnik i srpskog naroda i Republike Srpske i da želi da se bori za ustavnu strukturu BiH i slovo Dejtona i Ustava, a ne njihov duh.

"U tome se razlikujemo. Ovdje je sve nakaradno. Loši momci su oni koji se bore za pravni legitimitet i koji insistiraju na poštivanju Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazum, a oni koji su zajapureni i pokušavaju da drže lekcije i unutar i van BiH, očigledno imaju dio neke podrške. Ja sada ne znam ko je ovdje populista, Komšić ili neko drugi", naveo je Dodik.

On je odbacio mogućnost da potpiše sporazum sa Islamskom zajednicom koji bi tu vjersku zajednicu stavio u povlašten položaj.

"Ako to bude izmijenjeno da, ali ako to bude kako je sada, neću potpisati", rekao je Dodik i podsjetio da to nisu učinili ni njegovi prethodnici Nebojša Radmanović, ni Mladen Ivanić.

Lider SNSD-a potvrdio je da će njegova stranka nastaviti sa partnerskom saradnjom sa HDZ-om BiH.

Dodik je poručio da neće podržati najavljenu tužbu BiH protiv Hrvatske zbog izgradnje pelješkog mosta.

"Mislim da to nije produktivno za BiH i neću to podržati, iako, možda, i imam neke razloge zbog opstrukcije Hrvatske u pogledu izgradnje mosta na Savi kod Gradiške", kaže Dodik.

Govoreći o spoljnoj politici BiH, Dodik je naveo da će se ona odnositi, prije svega, na izgradnju dobrih regionalnih odnosa, mada je to Komšić već u znatnoj mjeri poremetio odnosom prema Hrvatskoj i Srbiji i nesuvislom pričom o Kosovu.

"BiH treba da ima odlične odnose sa Srbijom. Smatram da bi prvo trebalo da riješimo pitanje granice između Srbije i BiH", rekao je Dodik.

On je naglasio da će odmah u Predsjedništvu BiH zahtijevati da se donese zajednička odluka kojom će EU biti pozvana da BiH ovakvu kakva jeste primi u status kandidata.

"Što se tiče NATO-a, možemo sarađivati, ali nikakvog članstva, niti puta prema Alijansi nema. Ovdje je plebiscitarni stav naroda u Republici Srpskoj da ne treba ići u NATO. Postoji i deklaracija o vojnoj neutralnosti i ne namjeravam da se drugačije ponašam. Može da postoji neka vrsta saradnje sa NATO-om u nekom racionalnom obliku, ali bojeve vježbe tipa Manjače idućeg maja neće se desiti", poručio je Dodik.

NJegova poruka biračima, ali i narodima u BiH jeste da će kao srpski član Predsjedništva BiH štititi interese Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, BiH može da opstane samo na balansu sva tri konstitutivna naroda.

"Sigurno ću se boriti za mir i za Ustav BiH, neću raditi na tome da se Ustav mijenja i da se kreiraju neki novi surogati. Zalagaću se i za preispitivanje svih odluka dosadašnjih visokih predstavnika u BiH i da pokušamo na novim kreacijama da gradimo novo povjerenje", poručio je Dodik.

On smatra da bi trebalo da se, u skladu sa mogućnostima i resursima BiH, stvori takva situacija u kojoj bi prosječna plata bila podignuta prvo polovinom naredne godine na 500 evra, a potom i na 1.000 evra.

"Moramo osloboditi monetarnu politiku BiH i Centralnu banku BiH od uticaja stranaca. Moramo brzo reagovati da povećamo standard svih građana i da ljude zadržimo u BiH, pri čemu treba da očuvamo mir i stabilnost. Bitna je i zaštita domaće proizvodnje, kao i odbacivanje negativnih uvoznih aranžmana sa EU i drugim zemljama. Treba da štitimo vlastiti prostor i vlastitu zajednicu", rekao je Dodik.