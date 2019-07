Dodik: Pozvaću Srbe da glasaju za Trampa

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će pozvati Srbe u Americi da na sljedećim izborima glasaju za aktuelnog predsjednika Donalda Trampa.

Dodik je rekao da u kontinuitetu podržava Trampa i da smatra da je Tramp realan, racionalan političar i veliki lider koji je Americi vratio ekonomsku stabilnost i koji ima najveći rast popularnosti u SAD.

"Bez obzira što trpim posljedice zbog podrške njemu i što mi je američka administracija, sa kojom i on sam ima probleme, uvela sankcije, mislim da je dobro da on ponovo pobijedi na izborima. Kad dođe vrijeme poslaću poruku svim Srbima koji imaju pravo glasa u Americi i kojima je važno šta ja kažem, da glasaju za Trampa", izjavio je Dodik za beogradski list "Danas".

Na pitanje da prokomentariše značaj susreta poput onog koji je imala predsjednik Srpske Željka Cvijanović nedavno sa zvaničnicom SAD Lorom Kuper, Dodik je rekao da je nesumnjivo važno da se predstavnici Republike Srpske sreću sa važnim ljudima američke administracije i da mogu da iznesu svoje stavove.

On je istakao da to samo govori o novom pristupu prema kojem novi članovi američke administracije pokušavaju da što više slušaju, umjesto da ne slušajući nikoga i nameću svoja rješenja, kako je to činila stara administracija.

"Zato me raduju takvi sastanci i podržavam ih", istakao je Dodik.