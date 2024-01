Dodik: Predložićemo Izborni zakon Republike Srpske

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske rekao je nakon današnjeg sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, kome su prisustvovali i ministri u Vladi Srpske i drugi republički predstavnici, da smatraju da su bitno urušeni odnosi Srpske i BiH, zbog nelegitimnog djelovanja nelegitimnog Kristijan Šmita.

"Smatramo da su izborna pitanja stvar koju trebaju rješavati koalicioni partneri. Mislimo da se trenutno radi na rješenjima koja se tiču izbornog procesa u BiH. To radi CIK BiH, koji je preuzeo određena izborna rješenja, tu spada i pitanje izbora delegata u Domu naroda", naveo je Dodik.

Zbog toga će, dodao je Dodik, Srpska usvojiti Izborni zakon Republike Srpske.

"Odlučili smo da kreiramo naš Izborni zakon Republike Srpske koji je u skladu sa Ustavom BiH i Republike Srpske, a koji ne zadire u izbore na nivou BiH već samo na republičke ingerencije kojim bi se vratile nadležnosti Srpskoj", kazao je Dodik.

Poručio je da je zakon već spreman.

"Kao i mnogi drugi koje smo kreirali. Ubrzo ćemo predložiti jedan tekst takvog zakona koji će biti pred NSRS. Nigdje nema da je CiK nadležna za provođenje izbora na nižim nivoima vlasti, oni to ovdje nemaju. Zato ćemo to vratiti u nadležnost Srpske", naglasio je Dodik.

On je takođe najavio da će prije Izbornog zakona Republike Srpske biti donesen zakon kojim se zabranjuje primjena zakona sa nivoa BiH na prostoru Republike Srpske.

"Kako će se to riješiti u FBiH to je do njih", rekao je on.

Druga tema sastanka bila je Apelaciono odeljenje Suda BiH, povodom čega je predsjednik Srpske kazao da ostaju pri ideji da to bude u Banjaluci.

"Mi ćemo već sutra predložiti da se sadašnje Apelaciono odeljenje premjesti u Banjaluku", najavio je Dodik, poručujući da će prihvatiti da se Zakon o sprječavanju pranja novca nađe i pred Domom naroda BiH.

Pored toga, on je ponovio da Ustavni sud BiH nema legitimitet jer u njemu nema srpskih predstavnika.

"Imamo pravo na svoje sudije, to je sada dvoje, a ako toga nema, onda Ustavni sud BiH ne može biti konstituisan i legitimisan. Imamo razne majstore koji predlaže razna rješenja, od toga da se sudi i za neke kokoši i piliće. Sud treba vratiti u tradicionalne norme. Ostajemo pri tome da su sve odluke koje su sada donesene, za nas neprimjenljive", rekao je Dodik.

Posljednja tema sastanka bila je proslava 9. januara - Dana Republike Srpske.

"Akademija je 8. januara u Boriku. Tu mogu doći samo oni koji su pozvani. Imamo mnogo zahtjeva za tim", rekao je Dodik, koji nije mogao da potvrdi da li će premijer Mađarske Viktor Orban prisustvovati proslavi.

"Poziv je upućen i njemu i mnogima. Bićete obaviješteni", kazao je Dodik.

Što se tiče 9. januara, on je otkrio zašto su se odlučili da svečani defile bude od 17 časova.

"Zbog svjetlosnih efekata ali i toga da naši građani mogu ostati na koncertu nakon toga", pojasnio je Dodik.

Ponovio je da će Republika Srpska reagovati ukoliko se neko "drzne da dirne u Dan Republike".

Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije naveo je da su ovo jako važna pitanja i da će isključivo djelovanje biti zaštita ustavnog poretka na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma, na koje pravo ima Srpska.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, poručio je da je ovo borba za konstitivnost i ustavnost i zakonitost.

"Ovo je naša borba na koju imamo pravo i ne treba je tumačiti nikako drugačije. Izborni zakon je mijenjan 28 puta. Vjerujem da ćemo naići na razumijevanje svih političkih aktera u Srpskoj i da je pravni tim radio na svim osnovama koje su potrebne", kazao je Čubrilović.

Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske rekao je da Srpska u 2024. ulazi da odbrani svoje ustavne okvire u državnoj zajednici BiH.

"Narodna skupština Republike Srpske će donijeti Izborni zakon RS po hitnom postupku. Mi već imamo svoju Republičku izbornu komisiju, koju ćemo osnažiti sa svim onim izmjenama koje traže ovi sa strane, kako bi bila potpuna kontrola izbornog procesa", naglasio je Banjac, dodajući da je odluka da Apelaciono odjeljenje Suda BiH bude u Banjaluci jedina logična.

Naveo je i da ne postoji državna zajednica ako ne postoji princip Zakona Ustavnog suda BiH koji podrazumijeva da Srpska bira troje sudija, a FBiH četvoro.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Sprske rekao je da Izboni zakon postoji u temelju BiH i Srpske.

"Pozvaću sve predsjednike svih političkih partija iz Narodne skupštine RS da sjednemo da zajedno pogledamo taj zakon prije nego što tekst ugleda svetlost dana i da iznesemo jasne stavove", najavio je on.

