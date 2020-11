Dodik: Predložiću da NS RS razmotri izvještaj o radu OHR-a

SRBAC - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će predložiti da Narodna skupština Republike Srpske razmotri izvještaj o radu OHR-a i visokog predstavnika u BiH, u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.

Dodik je izjavio da će predložiti da visoki predstavnik Valentin Incko "dođe i čuje ljude, jer je to njegova obaveza".

"U Aneksu 10 piše da će visoki predstavnik podnositi izvještaje Savjetu bezbjednosti i nekim drugim, te potpisnicama Aneksa, a potpisnica Aneksa je i Republika Srpska. Da nije bilo tog potpisa nikad ne bi bio visoki predstavnik", rekao je Dodik novinarima u Srpcu.

Komentarišući najavu Ambasade Rusije u BiH da će na sljedećoj sjednici Savjeta za implementaciju mira (PIK) postaviti pitanje opravdanosti daljeg angažmana OHR-a u BiH, Dodik je upitao ko može da vidi opravdanje u svemu tome.

"U čemu je njegova uloga. Visoki predstavnici su najveći kršioci Dejtonskog sporazuma. OHR je uspostavljen Aneksom 10 koji je potpisala Srbija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija BiH i neka Alijina BiH koju su samo uvukli u sporazum zato što su ranije priznali BiH, pa SAD nisu htjele da priznaju da su pogriješile", napomenuo je Dodik.

Dodik je naglasio da OHR nije uveo ni Savjet bezbjednosti, ni EU ni bilo ko drugi.

"Umjesto da odgovara potpisnicima Aneksa 10, kako je to predviđeno, on je našao da samo odgovara muslimanima i nikom drugom", tvrdi je Dodik.

Reagujući na Inckov "apel srpskom članu Predsjedništva BiH da promijeni naziv Studentskog doma na Palama i ukloni počasnu tablu sa imenom Radovana Karadžića ili da se u suprotnom suoči sa zabranom putovanja u zemlje EU", Dodik je rekao da će prije Incko otići odavde nego što će njemu zabraniti ulazak u EU.

"Zašto Incko nije bio objektivan pa rekao da treba da se ukloni naziv ulice Alije Izetbegovića? Zašto misle da nas to ne vrijeđa?", pitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ovdje se ne može govoriti o tome ko je osuđen, a ko ne, jer ni Hitler nije osuđen pa ga svi smatraju najvećim zločincem u prošlom vijeku.

"Mjerilo je da li ime Alije Izetbegovića vrijeđa nas i da li je to sinonim za zlo prema srpskom narodu u proteklom ratu, a jeste", naglasio je srpski član Predsjendištva.

Dodik je napomenuo da Incka više niko ozbiljno ne shvata, te da je pitanje da li vrijedi i komentarisati njegove stavove.

"Zamislite da on sebi dozvoli da mene 24 puta pomene na sjednici Savjeta bezbjednosti. To govori o mržnji i to nije normalno. Mogao je da napiše neki izvještaj koji je smislen, da kaže šta su otvoreni problemi. Ja nisam prvi koji govori da je BiH neodrživa i da je propala zemlja. Mediji su puni toga", istakao je Dodik.

On je dodao da razni naučnici, pa čak i političari govore o neodrživosti BiH.

"Sa druge strane, hvala mu što me pominje, nije mala stvar da vas pominju 24 puta na zasjedanju Savjeta bezbjednosti u bilo kom kontekstu", naveo je Dodik.