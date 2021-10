Dodik: Predsjedništvo svedeno na individualno djelovanje članova, BiH u pat poziciji

BEOGRAD - Predsjedništvo BiH je svedeno na individualno djelovanje njegovih članova, BiH je u pat poziciji iz kojeg nema izlaska, izjavio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Kao primjere da je Predsjedništo prestalo da postoji naveo je ponašanje Željka Komšića, ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turkovićeve, kao i ministra odbrane u Savjetu ministara Sifeta Podžića koji je donio odluku da odgodi vojni vježbu Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije na Manjači.

Dodik je rekao da nema logike u odluci Podžića, pogotovo ako se zanemare dva zamjenika iz reda druga dva naroda.

"To je zanemareno, vjerovatno su Komšić i Džaferović rekli da bi to bilo dobro. To su pokvarene namjere", istakao je Dodik i naveo da će Narodna skupština donijeti odluku o povlačenju potpisao sa sporazuma o formiranju Oružanih snaga i pozvati srpske predstavnike da se povuku.

On je rekao da sa Bakirom Izetbegovićem nema suštinskih dogovora.

"Republika Srpska je vratila svoju snagu", rekao je Dodik i dodao da Kristijan Šmit blefira kako je visoki predstavnik.

On je ponovio da je kriza u BiH permanentna, da BiH nikada nije bila jedinstvena ako nije neka sila to nametala, te podsjetio kako je u Ustavni sud imenovan sudija Albanac.

"To je permanentno stanje, nemogućnost da funkcioniše", rekao je Dodik za Televiziju Pink.

On je naveo da je napravljen koncept Tužilaštva BiH koji je protivustavan, moraju se prihvatiti odluke koje se nameću, a ako se ne prihvati onda je počinjeno krivično djelo.

Prema njegovim riječima, Bosnom su nezadovoljni Srbi i Hrvati, muslimani hoće centralizovanu, a krive Srbe i Hrvate.

On je naveo i da je Hrvatska zbog svog ulaska u EU zanemarila Hrvate u BiH, ali sada su uvidjeli šta se dešava, pogotovo nakon izbora Komšića kao člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Za Gabrijela Eskobara, izaslanika Stejt departmenta za zapadni Balkan, je rekao kako je na nedavnom sastanku sa članovima Predsjedništva prenio kako je njegov predsjednik pripremio paket sankcija, te da mu je odgovorio da mu ne prijeti.

Ponovo upitao kako Kosovo može da bude samostalna država, a Republika Srpska ne može.

Dodik je istakao da Srbija nije meta za potkusurivanje, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću vraćena je na političku scenu, te ocijenio da će se brzo naći rješenje jer se namjerno pokušavaju odvojiti pitanja Kosova i Metohije i BiH.

U nedjelju u Beogradu sa Lavrovom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da bi u nedjelju, 10. oktobra, trebalo da se u Beogradu sastane sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom, koji će boraviti u Srbiji povodom obilježavanja 60 godina Pokreta nesvrstanih zemalja.

Dodik je za televiziju Pink rekao da će i on prisustvovati događajima vezanim za obilježavanje jubileja nesvrstanih u ponedjeljak, 11. oktobra.

Ranije je najavljeno da će ovom značajnom skupu prisustvovati brojni državnici i najmanje 40 šefova diplomatija.