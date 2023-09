Dodik: Predstavnici Oružanih snaga spremni da se na poziv povuku u Republiku Srpsku

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a rekao je da političku situaciju u Republici Srpskoj otežava intevencionizam međunarodnih predstavnika i visokog predstavnika koji pokušavaju da nemetnu svoja rješenja.

Ipak, kako je istakao politička, finansijska i bezbjednosna situacija je stabilna.

Govoreći o sastanku zvaničnika Republike Srpske koji je zakazan za sutra, Dodik je rkeao da Republika Srpska ima nekoliko mogućnosti te da će učiniti sve što treba da se zaštiti.

On je rekao da su međunarodni predstavnici i "globalisti" kada gube spremni da urade sve, te da se njihovo djelovanje mora pratiti, ne u smislu toga da ih se neko boji nego da se reaguje na ono što rade.

Naglasio je i da su obavljene konsultacije i sa predstavnicima Oružanih snaga BiH čiji su pripadnici izrazili spremnost da se na poziv povuku u Republiku Srpsku.

Dodik je dodao da "opozicija u Republici Srpskoj djeluje sa pozicija svojih politika koje ne odražavaju ni vrijeme ni temu".

On je rekao da političku situaciju u Republici Srpkoj otežava intervencionizam međunarodnih predstavnika i visokog predstavnika koji pokušavaju da nametnu svoja rješenja.

"Taj intervencionizam ima prednost kolonijalnog djelovanja i to je vidljivo kroz djelovanje američkog i britanskog ambasadora. I pored toga Republika Srpska ostaje stabilna", rekao je Dodik dodajući da je finansijska situacija u Republici Srpskoj dobra i da pokazuje vitalnost i sposobnost te izvršava sve svoje obaveze.

SNSD smatra da je povećano povjerenje kreditora u Republici Srpskoj jer je posljednja emisija obveznica to i pokazala.

Govoreći o nivou BiH, Dodik je rekao da do sada ono što je urađeno to nije nikakvo rušenje zaključaka NSRS i SNSD je zadovoljan činjenicom da je u okviru Zakona o VSTS došlo do onoga što "smo mi gurali pet godina".

"Dalje tvrdimo da nema ustavnog osnova za Sud i Tužilaštvo BiH i u tim stvarima moramo da činimo sve da Republika Srpska ima što manje štete. U dinamičkom planu naših dogovora je da se u septembru stave na dnevni red nekoliko bitnih pitanja, uključujući i Ustavni sud i odlazak stranih sudija", rekao je Dodik.

On je naglasio da Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika nema legitimitet i da šta bilo on odluči za Republiku Srpsku nije obavezujuće.

"Vidim da je odustao da dođe u Banjaluku i mislim da je to korisno. Akcije koje smo vodili da raskrinkamo njegovu poziciju jeste upravo da on nije dobro došao. Najbolje je u suštini da on zaobiđe Republike Srpsku", rekao je Dodik.

Naglasio je da je Šmitova uloga i sramno nametanje zakona treba biti odbačeno i da SNSD to čini te da je neprihvatljiva njegova uloga.

"Više će štete od toga imati Bosna i Hercegovina nego bilo ko drugi", rekao je Dodik.

Govoreći o Saboru SNSD-a, Dodik je rekao da će on biti održan 30. septembra te da će na Saboru učestvovati 1001 delegat, dodajući da će se kroz Statut intervenisati na samu organizaciju stranke. Na ovom Saboru, biraće se predsjednik SNSD-a, Glavni odbor koji će biti smanjen sa 500 na 201 člana.

Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD rekla je da Izvršni komitet daje punu podršku Dodiku uz ocjenu da sve što se dešava na pravosudnom planu jeste politički obojeno.

"Politički progon od strane onih koji su neizabrani, a proganjaju one koji su izabrani", rekla je Cvijanovićeva dodajući da visoki predstavnici nemaju pravo da nameću zakone i mjenjaju ustave.

Ona je rekla da su opredjeljeni da se drže prava i da se BiH oduzima posljednja šansa da "prohoda na svojim nogama" te da niko u svijetu ne bi prihvatio da se kod njih radi, ono što se radi u Bosni i Hercegovini misleći na nametanje zakona.

"Ovo sve postaje lakrdija i može da nas dovede do ivice ponora. Ovo je prilika da pozovem sve da se urazume", rekla je Cvijanovićeva.