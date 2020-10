Dodik: Preduzeti mjere protiv svakog optuženog službenika

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da se prema svakom službeniku i imenovanom licu u organima BiH moraju preduzeti određene mjere ukoliko se protiv njega podigne optužnica.

"Vjerujem da će tako i biti", rekao je Dodik novinarima u Šipovu osvrćući se na činjenicu da je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića Osmice i zaposlenog u toj agenciji Muhameda Pekića.

On je rekao da tužioci treba da rade svoj posao.

"Mnogo je spekulacija oko toga i to treba da bude završeno na način da sve bude u skladu sa zakonom. U tom pogledu mislim da postoje obaveze u Savjetu ministara da se prema svakom službeniku i imenovanom licu u organima BiH moraju preduzeti određene mjere ukoliko se protiv njega podigne optužnica", poručio je Dodik.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mehmedagića (58) i Pekića, koji je rukovodilac Odsjeka za sajber bezbjednost OBA BiH zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Optužnica ih tereti da su tokom avgusta zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja, kao i resurse i kapacitete OBA BiH u svrhe privatnih i ličnih interesa, da bi došli do informacija i fotografija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora OBA, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

"Neprihvatljivo prisluškivanje bilo koga"

Dodik je osudio prisluškivanje rukovodioca prijedorske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dalibora Pavlovića, koji je i kandidat ove partije za gradonačelnika Prijedora na predstojećim izborima.

Dodik je rekao novinarima u Šipovu da je to neprihvatljivo.

"Neprihvatljivo je da se to uvuče u politički sistem i život i onda to postaje problem. Očigledno je to urađeno sa namjerom, ali razgovaraćemo o tome sa Pavlovićem. Osuđujem takvo ponašanje, ne samo prema kandidatu SNSD, već prema bilo kome", rekao je Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH.

On je rekao da će se o ovom slučaju raspitati u MUP-u Republike Srpske, te da postoje organi za kontrolu takvih stvari koje, kako je naglasio, mogu "da posluže za namjernu disreditaciju i ništa više".

Rukovodilac prijedorske Filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dalibor Pavlović izjavio ranije da se plaši da je motiv zbog kojeg je neko postavio uređaj za prisluškivanje u njegovu kancelariju političke prirode i da je to zbog toga što je kandidat SNSD-a za gradonačelnika.

Policijska uprava Prijedor saopštila je jutros da je lice čiji su inicijali D.P. juče u 14.20 časova prijavilo da je na radnom mjestu pronašlo skriven audio uređaj za tonsko snimanje.

Tužilac Okružnog tužilaštva Prijedor izjasnio se da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. U toku utvrđivanje okolnosti izvršenog krivičnog djela i pronalazak izvršioca.