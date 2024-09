Dodik: Priča o secesiji politički i medijski spin

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Srninom podkastu da je priča o secesiji medijski i politički spin, te da Srpska pokazuje sposobnost da egzistira i u teškim okolnostima i pod pritiscima, ali da je najvažnije da ima prijatelje koji sve to razumiju.

Dodik je istakao da zapadni mediji, podstaknuti pojedinim domaćim, prave priču o secesiji sa jednim ciljem – da dovedu u pitanje funkcionisanje društva i izazovu međunarodni intervencionizam.

"Njihov najveći problem je to što Republika Srpska pokazuje sposobnost da egzistira i u teškim okolnostima, u vremenu stalnih izazova, pritisaka ili sankcija, i da, uprkos svemu, uvećava svoje potencijale", rekao je predsjednik Dodik.

On je dodao da je dan nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma počelo njegovo rušenje tako što su stalno tražene neke reforme i podvaljivane priče o tome kako se Republika Srpska treba prilagoditi, a sve je zapravo trebalo da vodi u njen nestanak.

Predsjednik Srpske je rekao da ga proglašavaju secesionistom svaki put kada se usprotivi politici blokada i unitarizacije BiH.

"Secesija u pravno-političkoj terminologiji znači nasilno odvajanje jednog dijela društva od drugog. Kada sam ja kome prijetio nasiljem!? Nikada se nisam zalagao za secesiju, jer je riječ o nasilnom odvajanju teritorije. Ja se sada stavljam na raspolaganje da vidite kad sam pozivao na bilo kakve nasilje. Jesam govorio i uvijek ću govoriti o tome da se 30 godina nakon Dejtona nije uspjelo napraviti funkcionalno društvo koje se zove BiH. BiH je danas najpodjeljenije društvo", naglasio je Dodik.

On je konstatovao da je riječ o apsurdnoj situaciji - neko ko brani ustavni poredak BiH i Dejtonski mirovni sporazum proglašava se secesionistom.

"To je čisti apsurd. Mi nikada nismo imali plan o secesiji, ali jesmo razmišljali o tome da će se nakon svih neuspjeha ovdje doći do svijesti o tome da je ovakva BiH nemoguća i da to nije u interesu ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Srba i da ćemo jednog dana sjesti i reći - ljudi, ovo zaista ne ide, dajte da vidimo kako ćemo biti dobre komšije", rekao je predsjednik Srpske.

On je ukazao da njega optužuju za secesiju samo da bi se pridobila međunarodna javnost koja bi se negativno odnosila prema Republici Srpskoj.

"Ja niti imam obavještajnu tajnu službu, niti imam vojsku, niti mogu da planiram to. Ja se samo bavim politikom i moje su odluke sve političke. Mislim da je BiH neuspješna i neodrživa i da će jednog dana propasti. Smatram da je moja uloga da stvaram atmosferu mirnog razlaza, a ne da pravim atmosferu rata. Tog mirnog razlaza nema ako i drugi nisu svjesni te situacije, a oni to proglašavaju secesijom", naveo je Dodik.

On je naglasio da je danas Republika Srpska sređenije društvo od Federacije BiH.

"Bez Republike Srpske nema nijedne odluke na nivou BiH. Ali, oni žele da unište upravo tu poziciju da Republika Srpska odlučuje", naveo je Dodik i dodao da Srpska nije blokirala institucije na nivou BiH, već da jedinu blokadu sprovodi SDA u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"OBA planirala likvidaciju Vučića i mene"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u podkastu Srne da je imao podatke da je Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ BiH planirala njegovu i likvidaciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te da se u Sarajevu tako postupa s onima koji ne dijele političke stavove Bošnjaka.

"Tu su službu instrumentalizovali dotle da onaj Osmica /Osman Mehmedagić/ napravi operativni plan likvidacije mene, Vučića i drugih ljudi koji smetaju bošnjačkim interesima", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da će vrijeme pokazati da je bio u pravu i to kada se skine oznaka tajnosti sa pojedinih dokumenata.

"Zamislite dokle su oni otišli kada su razvili plan špijunaže po Srbiji. Srbija ima ozbiljnu obavještajnu službu i zamislite te karikature iz BiH koja je smislila da to radi", naveo je Dodik u podkastu Srne.

On je ukazao da bi OBA trebalo da bude zajednička služba i da radi u interesu svih naroda, a ne muslimanska koja radi protiv svih naroda u BiH i naroda i država u regionu.

"Mi nijedan akt te BiH ne doživljavamo i samo smo dobili nove okove", rekao je Dodik.

On je naveo da nijedna služba na nivou BiH, kao ni OBA, nisu dale rezultate i zbog toga ne treba prihvatati nametnuta rješenja i vjerovati u nečije "dobre" namjere.

"Ukoliko to uradite i počnete da vjerujete, u čemu je onda smisao da se bavite ovim poslom. Sve njihove odluke bile su loše po nas. Nijedna odluka na nivou BiH nije nama bila korisna", zaključio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.