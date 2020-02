Dodik: Prije neće biti BiH, nego što će Ustavni sud oteti sve od Srpske

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da prije neće biti BiH nego što će se ostvariti namjere Ustavnog suda BiH koji želi da otme sve od Republike Srpske.

"Kako da poštujemo tog monstruma? Kada bismo sad popustili, uzeli bi nam šume, vode, elektroprivredu, javna dobra... To im je neko smislio kao način da uguše Republiku Srpsku, ali od toga nema ništa. Prije neće biti BiH nego što će se to ostvariti. U Sarajevu misle da je BiH neka sveta indijska krava u koju ne smiješ ni da pogledaš", rekao je Dodik za "Večernje novosti".

Dodik je istakao da je strategija stranaca da je dobar samo onaj Srbin koji je podanik, te naglasio kako je on na braniku Republike Srpske od gluposti koje svaki dan izmišljaju, kao i da će Srpska biti odbranjena.

"Kakav je Dodik strancima, to me uopšte ne interesuje, zanima me samo kakav ću biti srpskom narodu", rekao je Dodik.

U vezi sa mogućim sankcija, Dodik je poručio da se ne plaši ničega, te je napomenuo da je američkom ambasadoru u BiH prenio poruku da su Srbi mali narod, da su im politike male, ali da moraju da znaju da su ponosni.

"Vjerujem da ovakav stav može biti pandan aroganciji koju nam šalju. Ovdje se ne rješavaju američka pitanja već naša", rekao je Dodik.

On je ocijenio i da Ustavni sud BiH nije Ustavni sud već monstrum i inkvizicijski sud.

"Nećemo unitarnu BiH. Radi se sve suprotno od logike i interesa Srpske. Moraće da se suoče sa našom argumentacijom i tako ćemo djelovati. Nikoga nećemo moliti za razgovor o našim stavovima o pitanju Ustavnog suda. Naši stavovi su jasni, pokušavaju da nas natjeraju na urušavanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH", upozorio je Dodik.

Kada je riječ o etiketama koje ga prate i o tome da ga stranci smatraju remetalačkim faktorom u BiH, Dodik je rekao da on pristaje samo na etiketu pripadnika srpskog naroda.

Na poruku Bakira Izetbegovića da će kriza u BiH nestati kada Dodik nestane sa političke scene, srpski član Predsjedništva BiH je rekao da je "kriza drugo ime za BiH i da nikada neće nestati", te ocijenio da će se BiH sama urušiti.

"Jednom će se i stranci umoriti u svemu ovome. Čim se izmaknu - nama Bosne. Samo će funkcionisati ono što funkcioniše, a to je Republika Srpska. Vjerovatno će se i Bošnjaci i Hrvati podjeliti u dvije teritorijalne jedinice. Bošnjaci su prepotentni. Oni misle da će njima sve završiti Amerikanci što su velikim dijelom i u pravu, jer su im Amerikanci mnogo toga i završili", rekao je Dodik.

On je naglasio da niko u BiH nije zadovoljan kako ona sada izgleda, da je ona tužna priča i da u njoj niko nije zadovoljan.