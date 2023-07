Dodik: Prijedlog Srpske o rješavanju situacije u BiH upućen u Brisel

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je prijedlog iz Srpske za rješavanje situacije u BiH upućen u Brisel.

"Prijedlog podrazumijeva da se konstatuje ono što u Ustavu stoji, a to je da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, podijeljena teritorijalno po principu 49:51 i da to trebamo uvažavati, kao što trebamo uvažavati konstitutivnost naroda. To je osnova na kojoj BiH može da ide dalje", rekao je Dodik u Banjaluci, prenosi RTRS.

On je naveo da je u operativnom smislu predloženo da se stave na razmatranje sva otvorena pitanja, odnosno da se 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije zajedno rješava.

"EU očekuje da prihvatimo 14 preporuka i tri da usvojimo kao dokaz kretanja, ali mi smatramo da je to namjerno izabrano, a da je namjerno ostavljena jedna od preporuka koja govori o rješavanju problema stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Naše pitanje je logično - ako imate 14 preporuka u kojima to stoji, zašto ste izdvojili ove tri, a ovu niste", rekao je Dodik.