Dodik: Prijedor će dati novog ministra rada i boračko-invalidske zaštite

JAHORINA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Prijedor dati novog ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske umjesto Dragoslava Kabića, koji je, kako kaže, važan kadar ove stranke, patriota i čovjek posvećen Srpskoj, što je pokazao tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Kabić će ostati veoma važan čovjek u našoj partiji i potrudiću se da tamo gdje to zakon dozvoljava, on bude rukovodilac od nekih važnih resora, jer to zaslužuje", rekao je Dodik novinarima na Jahorini.

Dodik je podsjetio da je Kabić mobilisan u 18. godini i da je bio do zadnjeg dana učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"To je čovjek koga obožavaju borci toga kraja jer znaju ko je on, a ja to mogu da svjedočim jer sam bio na takvim mjestima. To me i opredijelilo da ga predložim za mjesto ministra za boračka pitanja", rekao je Dodik.

Govoreći o smjeni novoimenovanih ministara u Vladi Srpske zbog ranije počinjenih prekršaja, odnosno učestvovanja u saobraćajnim nesrećama, Dodik je rekao da oni nemaju nijednu zakonsku prepreku da obavljaju najveće dužnosti, ali da imaju moralnu odgovornost.

Dodik smatra da je smjena Kabića zbog prekršaja počinjenog prije 25 godina dramatična kazna koja ponovo vraća sjećanje na tu neugodnost.

"U saobraćaju se može svima nama svašta desiti. Mislim da smo pretjerali u osudi ovih ljudi jer su oni već izdržali svoje kazne i odužili svoje", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Kabić je imao saobraćanu nezgodu prije 25 godina, nije bio pod dejstvom alkohola i odležao je svoju kaznu od nekoliko mjeseci kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

On je podsjetio na slučaj političara u Sloveniji koji je dok je bio na izdržavanju zatvorske kazne provodio predizbornu kampanju, a kada je izašao iz zatvora postao je premijer.

"Tamo je normalno da kada odslužiš kaznu treba da se integrišeš u društvo i da nemaš nikakav problem te vrste. Samo se ovdje kod nas pravi halabuka kao da je to najveća greška na svijetu", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o medijskim navodima da novoizabrani ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik nije iz reda hrvatskog naroda, Dodik je rekao da je najvažnije kako se on izjašnjava i da je to činjenica.

"Treba da počnemo da uvažavamo njihove kvalitete", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da u Vladi Srpske ima 11 novih ministara i da građani treba da imaju povjerenja u njih.

"Zahvalan sam svima koji su prihvatili da rade u ovom vremenu u Vladi - od premijera do svih drugih. Mislim da narod treba da ima povjerenja u njih", rekao je Dodik.

On je istakao da pojedini mediji šire "neku priču" i iznose loše stvari koje izazivaju pažnju, te ih zamolio da posvete pažnju dobrim stvarima.

Dodik je danas na Jahorini poručio i da će Srpska obilježavati i slaviti Dan Republike i da će centralna svečanost svake naredne godine biti održavana u drugom gradu, čime se želi pokazati da je to integrativni praznik koji predstavlja čitavu Republiku Srpsku.

Dodik je rekao da oni koji osporavaju praznik Republike Srpske mogu da rade šta hoće, a da će Srpska Dan Republike obilježavati i slaviti.

"Da li ga ne podržavaju `turisti` kakav je /Kristijan/ Šmit, to nas ne zanima. Mi smo naše odluke o tome donijeli i 9. januar se ne može pomjeriti", rekao je Dodik novinarima, a prenosi Srna.

On je podsjetio da će ove godine svečani defile povodom 9. januara biti održan u Istočnom Sarajevu, dok će dan ranije u dvorani "Borik" u Banjaluci biti održana akademija, a nakon toga i prijem koji organizuju institucije Republike Srpske.

Dodik je najavio da će svake naredne godine centralna svečanost povodom Dana Republke biti održavana u drugom gradu, dodajući da se na taj način želi pokazati da je to integrativan praznik koji predstavlja čitavu Republiku Srpsku i da to podržavaju i građani.

Predsjednik Srpske je pozvao građane Istočnog Sarajeva i goste da 9. januara u tom gradu prisustvuju defileu bezbjednosnih i nevladinih organizacija povodom obilježavanja Dana Republike.