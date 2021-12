Dodik: Pripadnici SIPA da budu uljudni ili neće dobiti dokumente

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH treba da se ponašaju uljudno ili u suprotnom neće dobiti nikakve dokumente iz Vlade, Narodne skupštine Republike Srpske i SNSD-a.

"U SNSD-u nismo dali nikakvu dokumentaciju i rekli smo - napišite nam pismo i zatražite kao što to komuniciraju normalni ljudi i dobićete, jer mi nemamo šta da krijemo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da su juče telefonom zvali službenika SNSD-a da kažu da dolaze i da se pripremi određena dokumentacija, a po spisku je vidio da traže ko je predsjednik SNSD-a, ko su članovi Glavnog odbora, Statut SNSD-a i druga akta.

"To sada traže samo da bi izvršili pritisak, koji ponekada može biti kontraproduktivan", istakao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je naveo da je putem sredstava javnog komuniciranja lako moguće utvrditi članove Glavnog odbora i Predsjedništva SNSD-a.

Odgovarajući na pitanje da li će Republika Srpska reagovati na izjavu poslanika SDA u Predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudina Mehmedovića, koji je nazvao Srbe i Hrvate "genocidašima", Dodik je rekao da je to samo dokaz koliko je to bilo zlonamjerno kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo zakon o negiranju genocida i nije obratio pažnju na takve mogućnosti.

"Mehmedović koristi pojedinačne presude Suda u Hagu da Srbe karakteriše genocidnim narodom, a Republiku Srpskom genocidnom tvorevinom, što je krajnje neprihvatljivo", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da će Mehmedović biti uhapšen ukoliko se pojavi negdje u Republici Srpskoj.

On je rekao da se uopšte ne raduje što ide u Sarajevo, ali da mora prisustvovati sjednicama Predsjedništva BiH, jer ako nije na sjednicama odluke budu usvojene glasovima druga dva člana Predsjedništva.

"Glasaću protiv svih tačaka dnevnog reda i u drugoj varijanti imam pravo da glasam i povučem nacionalni vitalni interes", istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li je dobio poziv za saslušanje od Tužilaštva BiH, Dodik je rekao da još nije obaviješten da li je dobio nekakav poziv, ali da nije problem.

On je ponovio da će Republika Srpska u januaru zabraniti djelovanje Suda i Tužilaštva BiH na prostoru Republike Srpske.

Komentarišući pisanje medija o dijelu izvještaja šefa Delegacije EU u BiH Johana Satlera da je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti dogovorena između srpskog člana Predsjedništva BiH i Varheljija, Dodik je rekao da nije prisustvovao sastanku na kome je to dogovoreno.

"Prisustvovao sam sastancima gdje smo mi njih obavještavali da ćemo mi to uraditi. Na njihove zahtjeve Varhelji je tražio da se to ne čini, a mi smo rekli da mi to ne možemo zaustaviti, sve drugo je špekulacija", pojasnio je Dodik.

Dodik rekao da je Varhelji imao pozitivan pristup i da je zahvalan za njegovu posjetu Banjaluci.

"Varhelji nam je tada jasno dao do znanja da bi bilo dobro da se vratimo u zajedničke institucije da pokušamo da radimo i rješavamo to kroz demokratske procedure. Zašto sada Varheljija napadaju nije mi poznato", naveo je Dodik.

Komentarišući izjavu potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića koji je nedavno zatražio da se zaustave pripremni radovi za izgradnju Hidroelektrane "Buk Bijela" i da se taj teren detaljno pregleda zbog informacija da bi se na tom prostoru mogla nalaziti masovna grobnica sa posmrtnim ostacima Bošnjaka iz Foče, Dodik je rekao da je obaveza investitora i izvođača da svugdje gdje primijete neke stvari, ne samo iz proteklog rata, već i iz ranijeg perioda, odmah zaustave radove.

"Ovo je samo pokušaj da se ovaj projekat dovede u pitanje i spriječi. Onda nama kažu da budemo u BiH. Zašto da mi budemo u BiH, jer sve što pokupšavamo da radimo sve je spriječeno. Zaustavljaju nam sve investicije i gdje god mogu blokiraju", rekao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska traži da se povuče zakon koji je nametnuo Valentin Incko.

"Republika Srpska neće prihvatiti odluke Ustavnog suda BiH kojima se Srpskoj neustavno oduzimaju zemljište i šume", istakao je Dodik.

On je rekao da je Ustavni sud BiH prije nekoliko mjeseci presudio da poljoprivredno zemljište i šume pripadaju Brčko distriktu i upitao kako je moguće po istoj pravnoj logici da to isto pripada i FBiH, ali ne pripada Republici Srpskoj.

"Ustavni sud BiH je samo po nazivu ustavan, on je špekulativan sud koji odlučuje mimo Ustava BiH", zaključio je Dodik.