Dodik: Priština može da okači vojničke čizme mačku o rep

BANJALUKA - U svijetu je nastao nakaradni sistem u kom su „loši momci“ oni koji poštuju UN i njihove rezolucije, za razliku od onih koji sve krše i ponašaju se kao slonovi u prodavnici porcelana, polupaše sve živo i oni su kao dobri, kaže u intervjuu za Sputnjik Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Nakon posjete Banjaluci šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i razgovara s rukovodstvom Srpske, ruski ministar prenio je insistiranje na Dejtonskom sporazumu i cjelovitosti BiH.

“Nek se vrate na Ustav Dejtona. Mi nemamo nijedan problem s BiH. Razumijem da je poruka koja dolazi od Lavrova: nemojte rušiti Dejton i ostaće BiH, ako rušite Dejton, onda morate da dogovorite s tri naroda. Dosad su rušili Dejton, a nisu konsultovali tri naroda. Ako hoćete da rušite, ima raznih perspektiva: da napravite unitarnu Bosnu i istjerate sve Srbe iz BiH, ukinete RS, napravite zemlju kojom biste bili zadovoljni i kasnije naselite Arape. Mi Srbi podržavamo Dejtonski sporazum. Međutim, oni su to razvalili, napravili monstruma od BiH. Ono što smo vidjeli od Zapada to je manipulacija sa kompromisom, vršili su pritisak da do tog kompromisa dođe. Nema kompromisa na silu, ne možete nam reći — mi smo završili s tim. Ako se BiH ne vrati na izvorni Dejton, to je jasna poruka — nije završeno“, reko je Dodik.

Kako je ponovio, Rusija pomaže da se vratimo na izvorni Dejton samom činjenicom što kaže: mi podržavamo Dejton i dogovor tri naroda i dva entiteta, zalažemo se da se ukine visoki predstavnik, strane sudije i da stranci ovdje prestanu da se miješaju u unutrašnje stvari.

“Mi ne pravimo nikakvu avanturu, ali ovo kako Zapad radi, to je nezavisna Srpska. Ne zato što to Milorad Dodik hoće. Kako rade, doći ćemo u poziciju da ćemo ovdje nestati kao narod. Zato se moramo tome suprotstaviti. Republika Srpska je neprikosnovena priča, a ako je cijena da nestane BiH i ostane RS, ja tu cijenu plaćam, naglasio je predsjednik RS.

Kako je ranije najavljeno Dodik za nedjelju dana ide u Rusiju na sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom, a kako kaže sam susret sa Putinom je fenomenalan povod i treba ga uvijek iskoristiti, kad god čovjek ima priliku.

“Ranije smo pričali o tome da se nađemo negdje krajem septembra, početkom oktobra. Finalizacija svih napora koje činimo zajedno jeste da uspostavimo što bližu saradnju, da analiziramo ono što smo dosad učinili i što treba da uradimo. Poštujemo ulogu Rusije na međunarodnom planu, na prostoru BiH. To znači poštovanje Dejtonskog sporazuma, teritorijalnog integriteta, ali naravno bez urušavanja dostojanstva RS, što je masovno činjeno svih ovih 20 godina u liku visokog predstavnika, istakao je Dodik.

“Ima nekoliko ideja koje bih želio da predložim u tom razgovoru kako bi se ojačala trgovinska saradnja Rusije i Republike i Srpske, i da pozovem ruske investitore. Žao mi je što nismo uspjeli da riješimo problem „Južnog toka“, ali to nije zavisilo od nas nego od nekih iz Evrope, ponovio je predsjednik Srpske.

Na pitanje da li bi možda sada mogao da dođe “Turski tok“, Dodik je rekao da veruje da ćemo u okviru nekog od tih tokova svakako biti zastupljeni.

“To je potvrdio i Lavrov, a to će tražiti i saglasnost samog predsjednika Putina. Dakle, počastvovan sam prilikom da razgovaram sa Putinom i ponosan što mogu da razgovaram iz perspektive Republike Srpske sa jednim od najvažnijih lidera svijeta, sa zemljom koja širi miroljubivu politiku širom svijeta ali i koja odlučno brani dostojanstvo svoje zemlje, naroda i svojih prijatelja. Veoma nam je drago da je predsjednik Putin rekao nakon vježbe koja je održana na Dalekom istoku da je sve to „u funkciji odbrane ruskog naroda, ruske države i odbrane naših prijatelja“. Ja vjerujem da smo mi njima prijatelji, istakao je Dodik.

Na pitanje da li bi priča oko razgraničenja na KiM mogla da posluži kao okidač da RS legitimizuje svoje zahtjeve, Dodik je rekao da će RS pokušati da vrati stvari na poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.

“Ja ću se ponašati ustavno. Druga stvar, u BiH je primarno da održimo mir i stabilnost. Mi Srbi nemamo razloga da pravimo destabilizaciju. Muslimani ne mogu da riješe nijedan svoj politički projekat kojim žele unitarnu Bosnu bez nasilja. Mi ćemo nasilje upotrijebiti samo da se branimo. Ako sve te stvari ne budu išle, valjda će svijet videti jednog dana da ovo ne može. Što se tiče Kosova, predsjednik Srbije Vučić osjeća težinu tog pitanja. Stranci su na način „desilo se i gotovo“ htjeli da legalizuju odvajanje Kosova od Srbije. Međutim, u međunarodnom pravu zadržao se princip da ako Srbija ne da saglasnost za ulazak Kosova u UN, nema nezavisnog Kosova. Zato je svijetu stalo da privoli Srbiju. Ono što bi Srbija, srpski narod trebalo da uradi, to je da se objedinimo oko koncepta koji možemo da iznesemo, a taj koncept treba da vodi vlast putem predsjednika Vučića, da se ima povjerenja u ono što on radi. Našu podršku ima, naglasio je Dodik.

Na pitanje da li da postoji mogućnost da se pitanje Kosova vrati u UN, Dodik je rekao da sad oni koji poštuju UN, koji poštuju njihove rezolucije su loši momci, za razliku od onih koji sve krše ovdje i ponašaju se kao slonovi u prodavnici porcelana, polupaše sve živo, a oni su kao dobri. “To je jedan nakaradan sistem koji će zakomplikovati svijet. A svijet je već ušao u haos, “, navodi Dodik.

Na konstataciju da iz Prištine dolaze čak i prijetnje vojničkim čizmama, Dodik je rekao da to mogu da objese mačku o rep. “Nek se ne igraju sa snagom i odlučnošću Srba. Dosta je bilo tih poniženja. Srpski narod jeste tolerantan i izdržljiv, ali nikada nije bio spreman da izgubi svoje dostojanstvo”, naglasio je Dodik.

