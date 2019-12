Dodik: Problem odlaska stanovništva zahtijeva hitna rješenja

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da problem odlaska stanovništva iz Republike Srpske i BiH poprima zabrinjavajuće razmjere i da zato on zahtijeva hitna rješenja.

"Da li su u pitanju igre moćnih, što bi se dalo i potkrijepiti ozbiljnom argumentacijom, ili splet različitih okolnosti i slabosti, za šta takođe postoji argumentacija, nije dilema kojom bi se sada trebalo baviti. Problem je realan i rješenje ne trpi odgađanje. Ako je s druge strane velika i moćna Njemačka, koja je ne tako davno, preko kancelarke, video porukom, pozvala stanovništvo zapadnog Balkana da popuni manjak radne snage u Njemačkoj, onda je prilično jasno sa kakvim izazovom se suočava i Republika Srpska, ali i cijeli zapadni Balkan", naveo je Dodik.

On je istakao da se kao paralelan proces, s tim u vezi, nameće pitanje rješavanja ilegalnih migracija, koje na prostoru BiH više podsjećaju na proces kolonizacije iz prošlog vijeka.

"S jedne strane, imamo proces odlaska naših uglavnom mladih i radno sposobnih ljudi u zemlje EU, s druge strane imamo kolone migranata, za koje ne postoji interesovanje država EU. I za manje naivne ovo je vrlo ozbiljna slučajnost", naveo je Dodik u autorskom tekstu sa "Srpskainfo".

"Ako već EU ne zatvara granice za radno sposobne iz zemalja zapadnog Balkana, za početak bi bilo korisno da te iste granice otvori i za migrante sa Bliskog istoka, koji, malo po malo, preplavljuju zemlje bivše Jugoslavije", naveo je Dodik.

On naglašava da je indikativno da je ova migrantska ruta ustanovljena tako što je EU otvorila svoje južne, a zatvorila sjeverne granice. Između te dvije granice danas je oveći parking za migrante iz više bliskoistočnih zemalja, koji, istine radi, govore da žele da odu, ali njihov odlazak dalje prema EU ne pomaže niko, na način kako su pomagani da dođu do ove destinacije.

"Rješavanje pitanja odliva stanovništva i migracija u tijesnoj su vezi i moraće se rješavati ozbiljnijim pristupom nego što smo ga imali do sada. I što je važnije, ova pitanja neće se moći rješavati bez onih koji su uticali na te procese. Tu se misli na EU", navodi Dodik.

Ako neko i smatra da su samo i isključivo vlasti u Republici Srpskoj i BiH, bez obzira na kom nivou bile, odgovorne za odlazak stanovništva odavde, ističe on, postavlja se pitanje zašto to stanovništvo nije išlo ranije u ovom broju.

"Plate su ovdje oduvijek bile niže nego u zapadnoj Evropi, mora se otvoreno priznati, i pravna sigurnost je oduvijek bila snažnija u zemljama EU, koja ima i višedecenijsku političku stabilnost. Ali, ljudi odavde odlaze tek u nekoliko posljednjih godina, jer ranije nisu mogli, sve i da su htjeli", smatra Dodik.

Otvaranjem granica za radnike iz drugih zemalja, konkretno u Njemačkoj, naveo je on, otvorile su se i rute radno sposobnih sa Balkana, samo je razlika između ove dvije rute o kojima je riječ više nego drastična.

Dodik ističe da u BiH dolaze migranti iz potpuno stranog civilizacijskog okvira, bez ijednog dokumenta, u dobu koje neizbježno postavlja pitanje njihove prošlosti, misli se na angažaman u nekim od ratova na Bliskom istoku dok u zapadnu Evropu odavde odlaze uglavnom mladi i obrazovani ljudi, zanatlije, sa ispravnim dokumentima, kulturološki i civilizacijski jako slični stanovnicima zapadne Evrope.

"Zato ove migracije, u oba smjera, legitimizuju sumnju da je na sceni strateška podvala zemljama zapadnog Balkana. Za jednu Njemačku pitanje dolaska radnika iz zemalja zapadnog Balkana samo je socijalno pitanje, za Republiku Srpsku i BiH dolazak migranata je prvorazredno bezbjednosno, potom humanitarno, i tek na kraju i socijalno pitanje. Ovim se ne pokušavaju amnestirati eventualne domaće slabosti koje su pojedince ohrabrile na odlazak. Ali, činjenica da je neko tamo negdje već otvorio vrata, svakoga ko se koleba već je učinila putnikom", naveo je on.

Dodik kaže da je zato neophodno početi obrazovati ljude za radna mjesta, a ne za biro za zapošljavanje, uvesti više reda u sistem obrazovanja, raditi i dalje na rasterećenju privrede koja mora biti još konkurentnija.

"Pravnu i političku sigurnost dići na viši nivo. Politika povećanja plata, koju već vodi Vlada Republike Srpske, mora biti podržana, jer je i ta politika u Funkciji borbe za ostanak ljudi ovdje. I Republika Srpska i fBiH moraće redeFinisati uslove za izdavanje radnih dozvola za strane državljane, jer već sada se mora razmišljati o obezbjeđivanju neophodne radne snage koju traži tržište", naglasio je Dodik.

Kako je naveo, problem ilegalnih migracija narastao je do ovih razmjera zbog neodgovornosti ljudi od kojih se očekivalo da problem riješe, te dodao da su se odgovorni ponašali u krajnostima, od potpunog negiranja da problem postoji, do odsustva kontrole problema, koji je do te mjere eskalirao postoje ozbiljni bezbjednosni izazovi na području Bihaća i tog dijela FžGederacije BiH.

"Ako se ne zauzme jasan stav prema pitanju migracija, i hitno ne usaglase načini kako će se to pitanje riješiti, BiH bi trebalo da se spremi i za novi izazov: unutrašnje migracije", zaključio je Dodik.