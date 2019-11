Dodik: Program reformi BiH nije tajna, poslao sam ga opoziciji

BANJALUKA - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da dokument Program reformi BiH nije nikakva tajna i da mnogi važni ljudi iz opozicije imaju taj dokument jer im ga je kako kaže on poslao.

On je to rekao danas u Banjaluci na skupu pod nazivom Dijaloška platforma: "Uloga obrazovanja u razvoju društvene kohezije".

Dodik je takođe rekao da nije donesena nikakva odluka u vezi sa putem BiH ka NATO-u, koji je zaustavljen, te da će Program reformi BiH predočiti Narodnoj skupštini Republike Srpske prije nego što bude upućen u NATO.

"U Programu reformi ne piše da je to Godišnji nacionalni plan za članstvo (ANP), a nema nijedne riječi o Akcionom planu za članstvo /MAP/. Navedeno je da se ne prejudicira članstvo, a ako se ne prejudicira članstvo onda se ne prejudicira ni put ka članstvu. Ne prejudicirati znači ostaviti sa strane, što znači da taj put stoji", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, to govori da nikakva odluka u vezi sa članstvom nije donesena i da su se prethodnih dana mogli čuti stavovi ljudi iz NATO struktura da takvu odluku mora da donese svaka zemlja koja želi da postane članica ovog vojnog saveza.

"Obezbijedili smo maksimum što se tiče Republike Srpske. Program reformi BiH afirmiše politiku vojne neutralnosti Srpske. U BiH postoje i oni koji žele da se ide u NATO, ali nikakva odluka o integraciji nije donesena niti se uopšte pominje riječ integracija", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, konfuziju u javnosti je izazvala činjenica da je to uslovno usvojen akt.

"Rekao sam da ću ga predočiti Narodnoj skupštini prije nego što bude upućen u NATO. Rečeno je da će on biti upućen u NATO tek kada bude izabran Savjet ministara, što još nije urađeno. Iz tog razloga je rečeno da se sačeka sa predstavljanjem dokumenta jer otkud se zna kada će i da li će biti izabran Savjet ministara", pojasnio je Dodik.

Program reformi BiH kreiran je, dodao je on, tako što je preuzeta praksa iz Srbije, šest zemalja koje su članice EU, ali nisu članice NATO-a i šest zemalja koje nisu članice ni EU ni NATO-a.

"Sve te zemlje imaju sporazum o saradnji sa NATO-om. To ima i Srbija. Ono što je navedeno u Programu reformi ne prevazilazi ono što već ima Srbija", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, u Programu reformi BiH nema ništa problematično niti je to tajni dokument.

"Mnogi važni ljudi iz opozicije imaju taj dokument, ja sam im ga poslao, ali sada prave negativnu atmosferu u vezi sa tim. Ne bježim od toga da to pitanje bude razmotreno u parlamentu, ali zašto /počasni predsjednik PDP-a/ Mladen Ivanić nije uputio u parlament Strategiju spoljne politike BiH. Neću se ponašati kao on, ja ću to dostaviti parlamentu", rekao je Dodik.