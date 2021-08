Dodik: Pronaći održivo rješenje u BiH, nema "Dejtona dva"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da mu je ideja da Turska, Srbija i Hrvatska sa Srbima, Bošnjacima i Hrvatima pokušaju pronaći održivo rješenje u BiH, a ne da bude "Dejton dva".

"Nisam zagovarao `Dejton dva` i protiv njega sam, jer bi se u tako nešto morale uključiti velike sile i to moja ideja nije. Da nisam vodio ovakvu politiku, Republike Srpske do sada ne bi bilo i u to sam uvjeren", rekao je Dodik i upitao zašto neko bježi od mirne disolucije BiH?

On je pojasnio da je nakon nedavnog sastanka sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom iznio sve bazične stavove Republike Srpske, te je istakao da nikada nije bio u funkciji izdaje srpskih nacionalnih interesa na ovim prostorima kao što je to radila opozicija.

Dodik je za RTRS rekao da je opozicija, koja ga sada kritikuje za njegovu tobožnju naklonost promjenama Dejtona, imala više dogovora sa političkim Sarajevom, čime je devastirana pozicija Republike, na čijem jačanju on radi.

"Nikada nisam spominjao Dejton dva, što tvrdi opozicija - to su obične laži. Rekao sam i to stalno govorim da je taj sporazum gotovo mrtav jer je devastiran odlukama visokih predstavnika. I Erdoan je rekao da moramo sami. Rekao je - nemojte da vam stranci to uređuju, te da je spreman da učestvuje i modelira određene razgovore s nama ako mi donesemo takvu odluku i da takvo nešto ne čekamo sa strane", precizirao je Dodik.

On je rekao da i sada ima o tome isto mišljenje, te da i dalje postoji težnja da se uništava Srpska rušenjem entitetskog odlučivanja na nivou BiH i zagovaranjem građanskog koncepta, što treba spriječiti zarad očuvanja Republike.

"Srpska je prihvatila da svoju prbovobitnu ideju o samostalnosti uključi u Dejton, vjerujući aranžmanu koji je postignut i vremenom promijenjen na njenu štetu. Dakle, nastavićemo sa politikom poštovanja zaključaka parlamenta Srpske", rekao je Dodik i dodao da će to biti rađeno u smislu da se Srpskoj ne nanese šteta.

On je rekao u vezi s tim da će sutra u interesu Srpske postupiti i na sjednici Presjedništva BiH da ne bi bile donesene konačne odluke, ali da će isto biti postupano i kada je riječ o Savjetu ministara i slično.

"Preponosan sam na činjenicu da su mi neki meni važni ljudi čestitali na nastupu nakon sastanka sa Erdoanom u Sarajevu", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da opozicija stalno njegove riječi vadi iz konteksta, nastojeći da ga posvađa i sa dijasporom, što je ocijenio kao nebuloze. On je ponovio da se u BN televiziji trude da razvale srpsko jedinstvo po nalogu njihovih finansijera koji su protiv srpskog nacionalnog interesa.

On je naveo da opozicija Srpskoj ništa dobro nije donijela i uradila kao što je to učinila aktuelna vlast.

"Hajde da to stavimo na kantar objektivnosti, pa da izvagamo! Vidjećete da je to nemjerljivo i da je ono što oni nude apsolutna propast i odlazak Srpske u nestanak. I ko bi od njih pred Erdoanom mogao da kaže ono što sam ja, a to je dogovor ili mirna disolucija BiH?", rekao je Dodik.

On je naveo da se u opoziciji, izgleda, ne slažu sa činjenicom da su međunarodna zajednica i visoki predstavnik, kako je naveo, razvalili Dejtonski sporazum.

"I šta tu nije istina? To stalno govorim i hoćete li i sutra zbog tog držati sastanak? Oni su političke kukavice koje ne smiju dosljedno da prate tu vrstu priče i nemaju da ponude svoje rješenje. Ja sam pred Erdoanom i svima rekao da ne postoji visoki predstavnik u BiH i sutra ću - jer nije imenovan u skladu sa Dejtonom, a njih nikada nisam čuo", poručio je Dodik.

On je istakao da su Srbi, Bošnjaci i Hrvati nezadovoljni sadašnjom situacijom u BiH.

"Bošnjaci misle da će ići korak po korak, nakon čega neće biti Republike Srpske i Hrvata. Nakon toga će Banjaluka, na način kako posmatra opozicija, doći u poziciju da izgubi depozite u iznosu od šest milijardi KM. Ako ova sredstva budu prebačena u Sarajevo, Trebinje i opštine u Srpskoj ništa neće dobiti", upozorio je Dodik.

Prema njegovom mišljenju, opozicija u Srpskoj samo očekuje pomoć stranaca, iako narod neće da im Sarajevo bude politički centar.