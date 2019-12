Dodik: Prosječna plata u narednoj godini 1.000 KM

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će institucije omogućiti da u narednoj godini u Republici Srpskoj prosječna plata bude 1.000 KM, kao i da će srpski predstavnici dodatno ojačati poziciju da Srpska bude nezaobilazan faktor u odlučivanju u BiH.

Dodik je rekao novinarima da se Srpska, u nestabilnoj BiH, ove godine bavila sopstvenim razvojem.

On je ocijenio ovu godinu dobrom za Republiku Srpsku jer je, između ostalog, obezbijeđen rast BDP-a, ali i mir.

"Plan je da do kraja mandata ove vlasti bude investirano u razne projekte, i to od više od tri i po do četiri milijarde evra. Od toga naredne godine biće investirano između milijardu i milijardu i po, prije svega u izgradnju puteva", rekao je Dodik nakon prijema koji je povodom 9. januara - Dana Republike upriličila predsjednik Srpske Željka Cvijanović za predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, pravosudnih organa, boračkih organizacija i akademske zajednice.

On je rekao da je cilj da u narednih pet godina bude izgrađen autoput od Doboja do Bijeljine i Rače.

"Uporedo sa tom trasom, vjerujem da ćemo od iduće godine graditi gasovod od Bijeljine prema Banjaluci u vrijednosti većoj od 360 miliona KM", naveo je Dodik.

On je istakao da je u narednoj godini značajna reforma obrazovanja s ciljem njegovog prilagođavanja tržištu rada i da ono postane što konkurentnije.

"I cilj je da osiguramo dodatni socijalni mir i zapošljavanje. Mislim da ćemo u tome napredovati", rekao je Dodik.

On je rekao da će u narednoj godini biti obezbijeđeno više od 100 miliona KM za regionalno jačanje desetak banja u Srpskoj i banjskog turizma.

"Danas počinju radovi na izgradnji bolnice u Doboju. To košta oko 108 miliona KM", rekao je Dodik i dodao da se radi i na rekonstrukciji drugih zdravstvenih objekata.

On je istakao da će ove godine biti počet trogodišnji plan opremanja osnovnih i srednjih škola, kao i drugi projekti na planu digitalizacije i modernizacije na obrazovanja.

Dodik je rekao da nisu riješeni svi problemi u Srpskoj, ali i istakao da će na tome biti rađeno.

Srpska će proslavljati 9. januar

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Dan Republike, datum rođenja Republike Srpske, biti proslavljen 9. januara kao i svake godine do sada, te poručio da će tako biti i ubuduće.

"Bilo je nepotrebno i neprihvatljivo da se Srpska pokuša disciplinovati. Vidljivo je da su Ustavni sud BiH i njegova odluka, kojom je pokušao osporiti ovaj praznik, bili politički motivisani", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da će 9. januara biti proslavljen kao i prethodne tri godine.

"Veče prije imaćemo svečani prijem za jedan broj zvanica i svečanu večeru, a narednog dana defile koji će obuhvatiti neke nove elemente i svečanu akademiju i sportskoj dvorani `Borik`. Već 10. decembra u Brčkom obilježavamo Dan Republike, a naveče u Istočnom Sarajevu. U svim opštinama nastavljamo da promovišemo program da jedan komunalni, socijalni, zdravstveni ili obrazovni objekat nosi naziv 9. januar", istakao je Dodik.

Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali konstutitivni status.

Održati što više vojnih vježbi s Vojskom Srbije

Dodik je rekao da će insistirati da se u narednoj godini održi što više zajedničkih vojnih vježbi Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije.

"To je sasvim prirodno, kao što neko preferira da se to često radi s NATO", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da će pokušati u svim aktima koji budu u vezi sa planiranjem upotrebe Oružanih snaga BiH, da se ojača saradnja sa Srbijom.

On je podsjetio da Predsjedništvo BiH, kao jedini organ koji može zvanično komentarisati i davati stavove o bilo kom spoljnopolitičkom vojnom pitanju nije zauzelo stav o Strategiji odbrane i nacionalne bezbjednosti Srbije.

"To nije bilo na dnevnom redu i zato je bila nepotrebna konfrontacija po tom pitanju. Mislim da je logično i podržavam činjenicu da je Srbija, u okviru specijalnih veza, rekla da je njen odbrambeni cilj i prioritet Republika Srpska i mislim da će Srpska to značajno pozdraviti", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Srpski član Predsjedništva BiH je naveo da političarima u Sarajevu nije bilo dovoljno što je u toj stretegiji Srbije istaknuto da je Republika Srpska dio BiH, te istakao da Srbija ima pravo da suvereno odlučuje o pitanjima svoje spoljne politike.

Prijedlogom strategije nacionalne bezbjednosti Srbije utvrđena je obaveza očuvanja i zaštite srpskog naroda gdje god da živi, a očuvanje Republike Srpske postavljeno kao prioritet spoljne politike.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da bi usvajanje Strategije odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije značilo narušavanje regionalnog mira i stabilnosti, a predstavljalo bi i uvod u nove tenzije na prostoru zapadnog Balkana, jer bi to bio čin otvorenog neprijateljstva prema državi BiH.