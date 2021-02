Dodik: Prvi mart ne može i neće biti praznik u Srpskoj

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da 1. mart Republika Srpska neće slaviti i da to ne može i neće biti praznik u Srpskoj.

"Srpski narod treba da vidi kakav je taj Ustavni sud. Oni odlučuju samo šta je u interesu Sarajeva i Bošnjaka, ništa u interesu i uvažavanju srpskih stavova. Gore je od 500 godina Turaka", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je poručio da Ustavni sud BiH koliko god puta hoće može da donese odluku o tome, ali je on neće provoditi.

"Neka šalju tužioce na mene", rekao je Dodik.

Dodik je povodom 29 godina od donošenja prvog Ustava Srpske rekao da je nezakonito promijenjen od visokog predstavnika i da se mora prilagoditi ustavu napisanom u Dejtonu, te smatra da ima elemenata za takvo nešto.

"On je promijenjen nezakonitom, neustavnom, kriminalnom intervencijom visokog predstavnika (Volfganga) Petriča, tog čovjeka koji je ovdje nanio mnogo problema i zla", napomenuo je Dodik.

On je dodao da u SNSD-u, čiji je lider, imaju formiran akt koji se zove novo rješenje za novi ustav i da se traga za načinom na koji će biti donesen da bi bio potpuno legitiman, snažan.

Dodik je naveo da je ideja da se sa tim ode pred Narodnu skupšinu i da se u usvoji u formi prijedloga za referendumsko pitanje: "Da li podržavate taj Ustav Republike Srpske", a da referendom proglasi obavezujućim, tako da se izbjegnu neke druge procedure.

Kada narod podrži taj ustav, kaže Dodik, on bi samo bio proglašen u Narodnoj skupštini i to bi bio krajnji čin, ali to još proučavaju.

"Mi smo neki dan usvojili inicijali dokument i dogovorili se na našem Izvršnom komitetu da to dostavimo svim političkim partijama, da ostavimo neki pristojan rok da sve partije pozivamo na dijalog prije nego što bude u formi dijaloga upućen Skupštini", rekao je Dodik.

On je dodao da bi volio da opozicija i vlast imaju zajednički prijedlog i da prije skupštinskog zasijedanja imaju raspravu.

"Oni koji budu korektni i pošteni, moraju da znaju da smo spremni da uradimo i neka rješenja, ali nismo spremni da pravimo predstave", rekao je Dodik.

Taj prijedlog, dodao je, uputiće u ponedjeljak ili u utorak svim političkim partijama i tražiti od njih da se izjasne da li ga prihvataju i da li žele da budu pregovarači, imaju li kakve primjedbe, a ako imaju i potrebu da eksperti s obje strane pokušaju da se usaglase.

"To sve prihvatamo. Kada to vrijeme prođe, to je 15, najviše 30 dana, da se okupe oni koji hoće da se okupe da taj prijedlog predlože Narodnoj skupštini, a oni koji neće moći će da prave svoje scene u Skupštini", rekao je Dodik.

On je objasnio da je taj prijedlog baziran na već postojećem zakonskom rješenju u Srbiji, koji je prije nekoliko dana imao određene izmjene i dopune.

"Mi smo to ugradili u naš prijedlog i prilagodili ga našim institucionalim mogućnostima. Vjerujem da ćemo svi biti pozitivni. Znam da je opozicija ranije imala svoj prijedlog zakona, imali smo primjedbe u pogledu implementacije, sada smo spremni da sjednemo sa njima i razgovaramo o tome", zaključio je Dodik.