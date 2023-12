Dodik: Put BiH u EU mogu srušiti samo bosanske patriote

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske uoči sastanka u Briselu rekao je da je Republika Srpska ozbiljan i konsturktivan partner koji aktivno doprinosi ubzranju evropskog puta BiH i to se vidi u svemu što je do sada urađeno na tom putu.

"U Briselu ćemo vidjeti i koliko je Evropa ozbiljna prema nama. Ako se odstupi od ranijih najava, a vidimo da bi se to moglo deseiti, to onda zanči da nisu dovoljno iskreni prema BiH. Teško je biti optimista, naročito ako vidimo koliko neke od članica koje se protive otvaranju pristupnih pregovora ne razumiju prilike i odnose u BiH. Optužbe koje od Holandije dolaze na račun Srpske pokazuju koliko ne poznaju strukturu BiH i njen Ustav, pa predstavnike Srpske optužuju da "podrivaju" i nepostojeće institucije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "X".

On je naveo da će Srpska ostati na svojim prvotinim pozicija i da BiH može ući u EU samo bez stranog faktora, a to znači da nema ni visokog predstavnika, ni pravog i lažnog, a ni stranih sudija.

"Ako opet odstupe od toga, onda ne mogu govoriti da je Srpska ta koja koči procese. To rade stranci i to je već jasno. Put BiH u EU mogu srušiti samo takozvane bosanske patriote, koje su srušile i institucije BiH, pretvorile ih u stranačke prostorije i muslimanske ispostave. Niko ne reaguje na cirkus koji danima gledamo u Federaciji i pokušaje da se situacija u BiH dovede do usijanja. Jedina rekacija koja dolazi iz EU i Amerik etiče se uvijek Republike Srpske i takav jednostran pristup moraće se mijenjati", naveo je Dodik.

