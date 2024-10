Dodik: Putin izrazio zahvalnost zbog našeg učešća, BRIKS je okrenut saradnji

KAZANJ - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je boravak u Rusiji na Samitu BRIKS-a veoma uspješnim po Republiku Srpsku, što je konstatovano i na sastanku sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, a po riječima Dodika, razgovarali su o unapređenju saradnje u oblasti turizma, sporta i izgradnji Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

"Konstatovali smo da je učešće reprezentacije Republike Srpske na sportskim igrama BRIKS-a bilo veoma uspješno. Putin se zahvalio na sposobnosti da pošaljemo našu reprezentaciju. Moram da kažem da smo ovdje osvojili i medalje", rekao je Dodik za Srnu u Kazanju, nakon sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dodik kaže da je s ruskim liderom razgovarao i o tome na koji način da se omogući aktivnije učešće Srpske u okviru BRIKS-a.

"Znam da se ovdje odlučuje konsenzusom svih. Međutim, mi u BiH imamo mogućnost da se Parlament BiH na zahtjev Republike Srpske saglasi da se i mi možemo baviti ovakvim aktivnostima i učlanjenjem u platforme kao što je BRIKS. Pokušaćemo to da uradimo", istakao je Dodik.

On je naveo da BRIKS nije usmjeren protiv EU, i da to nije sukobljen blok, već je riječ o organizaciji koja teži saradnji država i naroda.

"Predsjednik Putin je tu dao najveći mogući doprinos. Učešće Kine, Indije i drugih država koje sada teže da budu primljene u ovaj blok, pokazuje da BRIKS raste i Republika Srpska će nastojati da se izbori za neko svoje mjesto", rekao je Dodik.

Izrazio je namjeru da se prepozna pozicija Republike Srpske te navodi da je to razumio i predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

"Na taj način će biti i podržani naši zahtjevi", istakao je Dodik.

Navodi da je proteklih nekoliko dana održao veoma uspješne razgovore, te da je vladalo veliko interesovanje medija za učešće Republike Srpske na Samitu, što pokazuje i 15 intervjua koje je dao za ruske medije.

"Ovo je bila uspješna i dobra posjeta. Promovisali smo Republiku Srpsku i upoznali naše partnere. Razgovarali smo i sa predsjednikom Azerbejdžana, sreli smo se i sa generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guteresom, koji zna za Republiku Srpsku i Milorada Dodika. Kada smo prišli da se pozdravimo on je znao o kome se radi. To nam je važno. Mi želimo samo da budemo prepoznatljivi", naveo je Dodik.

On kaže da to nije usmjereno protiv bilo koga, već je želja da se iskoristi kapacitet Republike Srpske u punom obimu.

"Naš boravak ovdje pokušali su da devalviraju pričom i izmišljotinama o kampovima. Rekao sam to i predsjedniku Putinu. Samo se nasmijao. Smiješno je da američka ambasada izda saopštenje a danas se povuče o tome da postoje kampovi. To je prevršilo svaku mjeru", istakao je Dodik.

Kaže da će u subotu organizovati sastanak u Istočnom Sarajevu sa srpskim predstavnicima u bezbjednosnim strukturama.

"Očekujem da svi dođu. Oni koji ne dođu sami će sebe diskvalifikovati. Želim da pitam upravo njih koji rade u tim strukturama da li je to tačno. Ako je to tačno, zašto su to dozvolili. Ako nije tačno, zašto se o tome ne govori i zašto se laže o tome", naveo je Dodik.

Kaže da se ovakve laži šire i putem izvještaja koji se plasiraju u javnost i druge strukture, te navodi da se o istoj temi priča već godinama iako je potvrđena kao lažna.

"Ako su ikada postojali kampovi onda su to bili oni u FBiH. To su kampovi vehabija. U Republici Srpskoj nikada nije zabilježen nijedan kamp. Oni nama sada uporno lažu, kao što je onaj /ministar odbrane/ Zukan Helez koji ne preza od toga", rekao je Dodik.

Kaže da im je namjera bila da se skrene pažnja sa uspješne posjete Rusiji, ali da u tome nisu uspjeli.

"Mislim da ovi moji sastanci govore o tome koliko je ovo bila uspješna posjeta i mi nemamo nijednog drugog osjećaja osim zadovoljstva", rekao je Dodik.

Dodik: U Putinu vidim želju da stabilizuje prilike, a ne da nametne nešto svoje

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za Srnu da je kod predsjedika Rusije Vladimira Putina vidio želju da stabilizuje prilike u svijetu, a ne da nametne nešto svoje.

Dodik je naveo da susret sa ruskim liderom u kasne sate govori o značaju, potrebi, želji i uvažavanju da razgovaraju.

On je rekao da je kod Putina vidio želju da stabilizuje prilike u regionu, u cijelom svijetu, da se ne može primijetiti da želi sukobe, da nametne nešto svoje.

"On brani nacionalne interese Rusije. To treba da se razumije, to i drugi rade", rekao je Dodik za Srnu.

On je naveo da su razgovarali o svemu što je aktuelno i da je zahvalio za poziv za Samit BRIKS-a, ocijenivši da je to uspješna platforma koja budi nadu za saradnju među narodima gotovo na svim kontinentima.

"Uvjeren sam da će ovo što se desilo u Kazanju biti dobar putokaz i dobra šansa za stabilizaciju globalnih prilika. Za to je najzalsužniji Putin i to sam mu i rekao", istakao je Dodik.

On je naveo da postoji razumijevanje da se saradnja odvija u veoma otežanim okolonostima koje karaterišu pritisci i prema Rusiji i prema Republici Srpskoj, te je obavijestio Putina o tome da Zapad želi da se uvedu vize za ruske građane, što Srpska odbija.

"Govorili smo o tome kako rješavati pitanja vezano za našu ekonomiju. Mi i dalje održavamo konakte sa njihovim firmamam i ne želimo da izgubimo saradnju", rekao je Dodik.

Putin: Mi samo idemo svojim putem

Rusija, zajedno sa ostalim članicama BRIKS-a, ne želi konfrontaciju ni sa kim, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku u Kazanju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Vremena se mijenjaju, situacija u svijetu se mijenja, rekao je Putin, govoreći o pokušajima Zapada da obezbijedi svoju dominaciju po svaku cijenu.

"A, ono što BRIKS radi, želim još jednom da ponovim - mi se ne borimo ni sa kim, mi ne želimo bilo kakvu konfrontaciju ni sa kim. Mi samo idemo svojim putem", rekao je Putin.

Putin je skrenuo pažnju na to da zemlje BRIKS-a stvaraju nove instrumente i nove mehanizme saradnje, javlja TASS.

"I to radimo na osnovu jednakosti i poštovanja jednih prema drugima", rekao je ruski predsjednik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.